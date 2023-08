Um Presidente da República embevecido, um Governo que congelou quando o Papa falou da eutanásia e uma sala repleta das grandes figuras da sociedade portuguesa que receberam o chefe da Igreja Católica com pompa e circunstância no Centro Cultural de Belém (CCB). Depois de aterrar em Figo Maduro e de ser recebido no Palácio de Belém, todos os holofotes apontavam para o momento do primeiro discurso de Francisco, em particular para as mensagens que trazia para a Jornada Mundial da Juventude e para os recados que tinha para preparados.

Faltavam mais de duas horas para o arranque da cerimónia e já as cadeiras começavam lentamente a ser preenchidas no grande auditório do CCB. Duas cadeiras brancas em cima de uma carpete vermelha e um pano de fundo castanho com dois símbolos cravados a dourado: Vaticano e Portugal. A sala foi enchendo e sobravam ao fundo umas dezenas de lugares vazios quando o Papa Francisco entrou de cadeira de rodas pela porta lateral do palco.

Levantou a sala, que o aplaudiu longamente enquanto saía da cadeira de rodas para se sentar na poltrona que o esperava. Ficou de pé durante um tempo, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, que não se poupou nas palmas. Francisco agradeceu, com a mão na cruz que trazia ao peito, e com várias pequenas vénias. O sorriso e a postura do chefe de Estado, já depois da receção emotiva no aeroporto de Figo Maduro, deixava notar, mais do que o Presidente da República, o fã do Papa Francisco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.