“Durmo todos os dias como um bebé: acordo de hora a hora e choro.” Um dia antes do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior evento alguma vez recebido em Portugal, era desta forma que Carlos Moedas resumia o seu estado de espírito. O humor mascarava a óbvia apreensão, mas poucos, mesmo entre os mais próximos do autarca, tinham dúvidas: se corresse mal, e havia muito por onde correr mal, o mandato de Moedas, longe de estar imaculado, ficaria irremediavelmente manchado. Uma semana depois, e apesar de todos os balanços que faltam fazer – a relação custo-benefício do evento ou a prometida requalificação da cidade, por exemplo –, é difícil dizer que Lisboa tenha falhado na organização da JMJ. Por arrasto, é difícil dizer que Moedas não tenha estado à altura do desafio. Pelo contrário.

O que fazer com o capital político que ganhou depois desta semana é a pergunta que se vai fazendo – no PSD e na Câmara Municipal de Lisboa. No PSD/Lisboa, a convicção que existe é a de que, se Moedas quiser, tem a reeleição garantida depois desta JMJ. Mesmo que a candidata do outro lado seja Marta Temido, que os sociais-democratas não subestimam ou desprezam, a expectativa que existe é a de que, superada uma prova que muito diziam ser impossível de superar, a afirmação política de Moedas em Lisba está mais do que garantida. Mas podem surgir outros desafios no horizonte.

Carlos Moedas é há muito apontado como a grande reserva do partido caso Luís Montenegro falhe a sua missão — e caso Pedro Passos Coelho continue a querer manter-se afastado destas contendas. Aliás, muito antes da disputa entre o atual líder social-democrata e Jorge Moreira da Silva houve quem tentasse convencer o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a entrar na corrida. Ângelo Pereira, líder da muito influente distrital do PSD/Lisboa e vereador de Moedas, por exemplo, não deixou espaço para dúvidas: “O PSD precisa de novos tempos”.

