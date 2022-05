Confeitaria Petúlia: 50 anos de uma família, histórias portistas e muito bolo-rei

Com fabrico próprio e ingredientes vindos de fornecedores locais, a Petúlia vendia salgados e biscoitos, mas foi pela pastelaria que começou a dar mais nas vistas, optando por vender pão de ló e bolo-rei durante todo o ano e não apenas na época natalícia. “Foi uma aposta do meu pai, poucas casas o faziam e era uma forma de ir aprimorando a receita do bolo-rei, ganhando prática. Hoje já o fazemos de olhos fechados.”.

Se o leite vinha da zona do Amial e os ovos de Aveiro, as frutas para o recheio e cobertura do famoso bolo eram cristalizadas dentro de portas, mergulhadas durante várias horas num tacho de cobre com uma calda de açúcar. “Fazendo tudo de raiz, a probabilidade de os outros copiarem é muito baixa.”

As ligações ao Futebol Clube do Porto e o assalto evitado por José Maria Pedroto

Conhecido pela sua veia comunicativa e por ser um adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto, em 1969 Ilídio Pinto é convidado a dirigir o hóquei em patins do clube azul e branco. Ocupou o cargo durante mais de três décadas, transformando a Petúlia numa espécie de “segunda casa para os portistas”.

Nas pequenas mesas redondas de madeira reuniam-se dirigentes, treinadores e jogadores, assinavam-se contratos, desenhavam-se estratégias, viam-se jogos e previam-se resultados e classificações. Pela confeitaria passavam frequentemente o presidente Pinto da Costa, António Morais, João Mota, Hernâni Gonçalves, Álvaro Pinto e jogadores como o António Oliveira, Fernando Gomes ou Lima Pereira, sendo o treinador de futebol José Maria Pedroto o mais assíduo.

“Todas as noites sentava-se na mesa ali do canto com um grupo de dirigentes e antigos jogadores, tomavam café, conversavam, jogavam às cartas e ficavam ali depois de fecharmos. Uma vez, já passava das duas da manhã, ouviram alguém a partir o vidro da porta, mas ficaram quietos para perceber o que acontecia, até que viram um homem aproximar-se da caixa e apanharam-no imediatamente. Não houve um assalto graças a eles”, conta Jorge Pinto, com um sorriso na cara.