Michael Grecco lembra-se da primeira vez que viu punk ao vivo. Foi nos tempos de estudante, em Boston, quando, uma noite, o nova-iorquino entrou por acaso no The Ratskeller, mítico clube noturno da cidade. “Era a Batalha das Bandas. Uma banda chamada La Peste”, contou o fotógrafo, hoje com 65 anos. Corria então o ano de 1977 ou 1978. O dia exato perdeu-se no nevoeiro da memória, mas as sensações ficaram: êxtase, adrenalina, rebelião – uma autêntica revelação.

“Adorava a música, adorava as pessoas, e foi algo natural começar a fotografar”, explicou ao Observador. Naqueles dias, o “adolescente arrogantezinho que decidiu ir estudar filme e televisão porque achava que já sabia tudo sobre fotografia” estava a dar os primeiros passos no mundo do fotojornalismo, na Associated Press, e levava, segundo o próprio, “uma vida dupla”. De dia, era repórter da agência norte-americana, sob a alçada de alguns dos melhores fotógrafos militares da época; à noite, pegava na câmara e, umas vezes como freelancer de revistas temáticas como a Boston Rock, outras por iniciativa própria, ia para a “frente de combate” da emergente cena punk da cidade, captando e, em muitos casos, tornando-se próximo dos maiores nomes daquele período, muitos dos quais estavam em início de carreira.

Mais de 40 anos depois, esse momento fundacional e de viragem na história da música pode ser revisitado — e não é preciso ir a Boston. A partir deste sábado, 14 de outubro, a exposição Days of Punk está aberta ao público no Centro Cultural de Cascais, na Fundação D. Luís I. Quem a visitar poderá esperar um exibição multimédia, misturando fotografia, vídeo e paisagens sonoras evocativas daquele tempo e daquele lugar, a partir da perspetiva próxima e privilegiada de alguém que, mais do que um fotógrafo, foi um “insider” da cena punk e companheiro de viagem de muitos dos artistas por ela responsáveis.

