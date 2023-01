Enzo Fernández nunca quis enganar ninguém. “O Benfica deu-me a oportunidade agora, creio que é uma boa oportunidade e vou aproveitá-la. Vou demonstrar todo o meu potencial na Europa, da mesma forma que o fiz no River Plate. Quando o Benfica me contactou, eu sabia que esta era uma porta grande para a Europa, que podia servir de trampolim para crescer num clube ainda maior”, disse o jogador argentino ainda em Buenos Aires, em julho, na antecâmara da viagem para Lisboa e da transferência para o Benfica. Seis meses depois, o salto no trampolim pode estar perto de se concretizar. Ou não.

Na sequência do Mundial, onde foi eleito o Melhor Jogador Jovem, Enzo Fernández passou a ser pretendido por vários tubarões europeus e o Chelsea não demorou a lançar-se para a liderança da corrida pelo argentino. Sempre de forma verbal e nunca com propostas formais, os ingleses deram a entender que pretendiam cobrir e superar a cláusula de 120 milhões de euros — até voltarem atrás nessa intenção. E atualmente, já em janeiro e depois de o médio ter faltado a dois treinos após ter ido passar o Ano Novo à Argentina sem autorização, é impossível antecipar o desfecho das negociações.

