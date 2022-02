Debates mensais, reformas estruturais e antigos parceiros distantes. A primeira reunião do PS absoluto com os partidos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A configuração das reuniões dos partidos com o Governo, agora que o PS tem maioria absoluta e os tamanhos das bancadas se alteraram radicalmente, mudou muito. E a relação entre os partidos também dá sinais disso. Depois de uma ronda de audiências em São Bento sobre o novo ciclo político, ficou claro o esfriar das relações à esquerda — com versões contrárias sobre o que o Governo vai incluir no próximo Orçamento.

Primeira diferença: os dois principais partidos à esquerda, que costumavam entrar no lote das bancadas maiores, falaram mais cedo e não esconderam os anseios. Aquele que era antes o parceiro de negociação, como assinalaram os partidos, tem agora maioria absoluta e uma liberdade de movimentos muito maior, que preocupa os antigos parceiros.

O PCP foi claro. Só dialogará com o PS ao nível do Parlamento e em matérias de “regime” — e as “mãos livres” dos socialistas deixam os comunistas em vigilância ativa. As prioridades, essas, continuam as mesmas: aumentar o salário mínimo, revogar as leis laborais do tempo da troika ou e reforçar decididamente o Serviço Nacional de Saúde.

Do lado do Bloco, as prioridades são semelhantes, mas à reunião a delegação levou duas preocupações específicas: a posição contrária a uma revisão constitucional — que a atual composição do Parlamento “não aconselha”, avisou — e o envio de tropas para a Ucrânia.

Quanto ao elefante na sala — o Orçamento do Estado que a esquerda chumbou há meses e que o PS vai voltar a apresentar — houve versões contrárias. Logo de manhã, o PAN tinha explicado aos jornalistas as suas propostas (com “abertura” do Governo) para alterar as composições dos ministérios do Ambiente e da Economia e acrescentado uma promessa de Costa: as matérias já negociadas com o partido vão ser integradas na proposta que o Executivo vai entregar no Parlamento depois de tomar posse.