Depois da enxurrada de milhões, 2026 será o ano em que a IA gera retorno? O que reserva o novo ano às big tech

Google poderá ter “ano decisivo” no equilíbrio entre a pesquisa e a ascensão da IA generativa

A Google, que é controlada pela Alphabet, é hoje em dia muito mais do que o seu motor de pesquisa. Há ainda a publicidade online, a loja de aplicações, o negócio do mercado da computação cloud (Google Cloud) e está presente no mercado de hardware, através de telefones Pixel e outros gadgets. E, claro, no segmento da IA, com a empresa a apostar as fichas no Gemini.

Em 2026, a casa-mãe Alphabet “deverá beneficiar da diversificação do portefólio”, antecipa Paulo Rosa, do Banco Carregosa. Mas aponta um desafio claro para a dona do Google: “O equilíbrio entre o peso do negócio de publicidade e os investimentos de longo prazo em áreas como a saúde, mobilidade e inteligência artificial”. Para o especialista, a empresa terá de assegurar “disciplina financeira e foco estratégico, ou seja, controlo de custos e capacidade de gerar crescimento sustentado”.

Henrique Valente, analista da ActivTrades, considera que “a Alphabet beneficiou claramente do ciclo de investimento em IA”, notando o crescimento da divisão de cloud e a integração de IA em vários serviços. Mas sublinha que “em 2026 o foco passa da adoção para a monetização”. “O mercado vai querer provas de que a Alphabet consegue transformar a IA em crescimento de receitas”, alerta.

Vítor Madeira, da XTB, contextualiza que a empresa “beneficia de uma integração vertical única”, em que controla “desde o design dos chips (TPU) até à plataforma de distribuição”, dando como exemplo o Google e o YouTube. Mas não ignora que a aposta na IA não gera apenas pressão para ver frutos de investimento. “A Google enfrenta a ameaça da substituição do seu motor de pesquisa por meios de pesquisa alternativos, como por exemplo os chatbots/grandes modelos de linguagem (LLM)”, diz.

A empresa começou por integrar os resumos de IA, que dão alguma informação básica sobre os temas. Em outubro, chegou a Portugal o modo de IA, que permite responder a questões mais complexas e a fazer questões adicionais. Ambas as opções coexistem com a pesquisa “tradicional”, que implica abrir ligações e explorar sites onde há publicidade. Foi nesse mercado, o dos anúncios online, que a Google foi crescendo até se tornar numa gigante da internet. Até setembro de 2025, a publicidade gerou receitas de 74,2 mil milhões de dólares (63,3 mil milhões de euros), mais do que os 65,9 mil milhões de dólares do mesmo período de 2024 (56,2 mil milhões de euros).

Desde que a IA foi ganhando espaço na pesquisa que os analistas levantam dúvidas sobre se esta tecnologia não se arrisca a canibalizar o motor de receitas da empresa. Em teoria, ao ler os resumos — mesmo que com alguns erros — os utilizadores podem dispensar abrir ligações, afetando o comportamento dos anúncios. Paulo Rosa, do Banco Carregosa, considera mesmo que 2026 “será um ano decisivo para o motor de pesquisa Google”, que está a ser “pressionado pela ascensão da IA generativa”. Em 2026, a empresa terá de “evoluir as experiências de pesquisa mais de ‘conversa’, mantendo a relevância do seu modelo publicitário”, explica.

No novo ano, a Google “continuará sob forte escrutínio regulatório, sobretudo na Europa e nos EUA, no que toca à concorrência e ao uso de dados”, nota Paulo Rosa, do Banco Carregosa. É que 2026 traz mais uma etapa do processo ligado à área da tecnologia para anúncios. Em abril do ano passado, a juíza Leonie M. Brinkema, do tribunal da Virgínia, decidiu que a Google tem um monopólio na área da tecnologia para anúncios (adtech). A empresa recorreu da decisão e, após um julgamento entre setembro e novembro, aguarda uma decisão sobre os remédios. Ainda não há data para a decisão ser conhecida.

Dan Ives, da Wedbush, não acredita que o desfecho deste caso possa trazer amargos de boca à tecnológica. “A Google vai ser capaz de lidar com isto”, diz, recordando o desfecho do caso do monopólio na pesquisa. “A vitória contra o Departamento de Justiça foi um enorme virar de jogo nos EUA.”