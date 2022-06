Dermatite atópica: como explicar às crianças?

Mas, afinal, o que causa a DA? “A resposta não é simples”, diz Pedro Mendes Bastos, segundo o qual, esta doença crónica “é mais frequente hoje do que no passado, especialmente em áreas urbanas bem como nos climas mais frios”, acreditando-se que “a conjugação de genes de atopia [predisposição hereditária para certas reações imunológicas exageradas] com algumas caraterísticas ambientais determina o surgimento desta doença”. Ainda assim, o clínico apressa-se a esclarecer que “a DA não é uma alergia, embora frequentemente ocorra em crianças que têm alergias respiratórias, como algumas formas de asma ou rinite alérgica”.

São dois os mecanismos que levam ao surgimento das alterações na pele: por um lado, encontramos “anomalias da barreira cutânea e inflamação causada pelas células do sistema imunitário, principalmente glóbulos brancos”. Ou seja, como afirma o dermatologista, “a pele de um paciente com DA não funciona como uma barreira eficaz, não tendo a mesma capacidade de se manter hidratada e de se defender das constantes agressões do dia a dia, como o banho, fricção da roupa ou variações de temperatura”. Por outro lado, “a reatividade excessiva das células do sistema imunitário a nível da pele perpetua a inflamação e os problemas de barreira, gerando-se um círculo vicioso de xerose, prurido, vermelhidão, descamação e fissuras, que constituem as tais áreas de eczema”, esclarece.

Quais são os fatores de risco?

Ambiente urbano

Nível socioeconómico e educacional elevado

História de DA ou de outras doenças do espectro da atopia [PMB1] na família

Mutações no gene 3 da filagrina

Género feminino

Famílias pequenas

Entre outros Fonte: https://www.tudosobreadermatiteatopica.pt

Não deixar que seja a DA a controlar

Antes de mais, importa ter em conta que não existe uma solução única que possa ser receitada a todas as pessoas. Até porque, como realça o médico, “existe um espectro de gravidade da DA”, sendo que a maioria dos casos são considerados ligeiros, logo, “podem ser controlados adequadamente com cuidados tópicos”, isto é, de aplicação na pele. Todavia, “algumas pessoas vão sofrer de formas moderadas a graves de DA, sendo habitualmente necessários outros tipos de tratamentos, como fototerapia [tratamento com radiação ultravioleta] ou medicamentos orais ou injetáveis”.

Pedro Mendes Bastos reforça que “o tratamento da DA deve ser altamente individualizado e de acordo com as particularidades de cada paciente e com o tipo de lesão prevalente em cada momento”. Entre as soluções terapêuticas disponíveis, destaca a necessidade de serem mantidos cuidados continuados – independentemente de haver, ou não, agravamento de sintomas – os quais passam pelo “uso adequado de cremes e produtos de higiene para reforçar a barreira cutânea e acalmar a reatividade cutânea”. Além disso, em momentos de crise ou para casos mais graves de DA, “o tratamento pode incluir medicamentos tópicos ou sistémicos, isto é, orais ou injetáveis”, indica.