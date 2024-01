A Autoridade da Concorrência (AdC) chumbou a compra da Nowo pela Vodafone Portugal, avançam esta quarta-feira o Jornal de Negócios e o Eco. Fonte oficial da Vodafone indica que tomou conhecimento da decisão do regulador esta quarta-feira, num comentário enviado ao Observador.

Ao que indicam as duas publicações, o chumbo à operação, que foi anunciada há mais de um ano, estará ligado ao efeito que a operadora tem a nível regional, nomeadamente com preços mais baixos. Os remédios apresentados pela operadora de origem britânica, em dezembro, que incluíam um acordo com a nova entrante Digi, não terão convencido a Concorrência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nesse âmbito, a Vodafone Portugal propôs a “cedência de espetro da Nowo e acesso à acesso à oferta grossista ‘bitstream’ da rede de fibra ótica detida pela Vodafone”, escreveu o Negócios em dezembro, citando informação avançada pela operadora de telecomunicações. A Digi é uma operadora romena que ficou com faixas de espetro no leilão do 5G e que está a preparar a entrada no mercado português.

“A Vodafone tomou conhecimento da decisão hoje anunciada pela Autoridade da Concorrência quanto aos compromissos que foram apresentados no âmbito da operação de aquisição da Nowo, encontrando-se agora a analisar os pressupostos dessa mesma decisão”, diz fonte da empresa. A AdC não comenta as informações que vieram a público.

A Vodafone anunciou em setembro de 2022 a intenção de comprar a Nowo. Meses mais tarde, a Anacom, que regula a área das comunicações, deu um parecer negativo à operação, considerando a possibilidade de “efeitos nocivos” se não fossem aplicadas condições. No entanto, o parecer da Anacom não tem um carácter vinculativo no âmbito da análise feita pela AdC.

Meses mais tarde, em abril de 2023, a AdC anunciou a abertura de uma investigação aprofundada à fusão, por considerar que a operação pode resultar em “entraves significativos à concorrência”. Nessa altura, já referido que a Nowo apresentava “ofertas com preços comparativamente mais baixos” e que a Concorrência temia que, caso o negócio avançasse, pudesse resultar na “eliminação de um operador que, apesar da sua dimensão”.

Na altura, a Vodafone disse “não concordar com a avaliação feita pela AdC e refletida na decisão de passagem a investigação aprofundada”, garantindo disponibilidade para “cooperar” com a AdC.

A compra da Nowo é um dos temas que transitou do mandato de Mário Vaz, antigo CEO da Vodafone Portugal, para o de Luís Lopes, que assumiu funções na operadora a 1 de abril de 2023.