"Disseram que seria sempre uma pessoa enfezadinha. 45 anos, 2 metros de altura e 130 quilos depois, sou o gigante da pastelaria"

Tem dois metros de altura, mas não é por isso que já foi apelidado o “gigante da pastelaria”, um termo com o qual se identifica. Aos 45 anos, Francisco Siopa é o chef executivo de pastelaria do Penha Longa Resort, em Sintra, e também o curador do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos (FIC) no ano em que o evento celebra duas décadas de existência — em 2022, diz querer mudar o certame habitual, torná-lo multicultural e dotá-lo de showcokings de diversas ordens. A ideia “é chamar o público todo”, sem descaracterizar a tradicional ode ao chocolate.

Órfão de mãe, Francisco Siopa cresceu na Ericeira ao cuidado dos tios. A escola não queria nada com ele. Mais apelativos eram os jogos de futebol e as tardes de praia que o faziam perder a noção das horas: com o 9.º ano concluído vai trabalhar a tempo inteiro para uma padaria local para ajudar no sustento da casa. Os próximos anos amassam-se ao sabor do pão e dos doces que vão sendo construídos nos horários intensos da chamada “pastelaria de rua”. Mas é em 2005 que tudo muda, com Siopa a deixar a familiaridade de uma carreira já longa pela pastelaria de hotel, com entrada direta na Quinta da Marinha: “Quando chego ao hotel pedem-me para fazer uma mousse de chocolate e eu pergunto onde está o pacote da Alsa”.

De formação em formação, e de cargo em cargo (com passagens pela Fortaleza do Guincho, mas também pelo Powerscourt, na Irlanda), o chef executivo cria um currículo vasto e expande a criatividade no universo do chocolate. Depois da loja em Cascais, no Mercado da Vila, está hoje também encarregue da marca de luxo The Chocolate By Penha Longa: “Também criámos um segmento de sobremesas estilo francês e estamos a elaborar produtos para fora: como o bolo rei, o folar da Páscoa, o bolo de chocolate by Penha Longa, os ovos da Páscoa… O grande boom foi em dezembro de 2020, durante a pandemia, porque tinha de arranjar maneira de ter a minha equipa a trabalhar, com a cabeça ocupada com alguma coisa — então, começámos a evoluir e a aumentar o portefólio”.

“Ó chefinho, tome lá aqui um bocadinho de chocolate”

Diz que foi no Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, em 2005, que se apaixonou por chocolate.

O ano de 2005 foi a minha primeira ligação direta com o chocolate. Voltando um pouco atrás, o meu percurso vem desde 1995, numa altura em que desempenhava funções numa padaria local na Ericeira. Mais tarde, fui trabalhar para uma pastelaria em Mafra durante seis anos, era a Doce Camélia. Mas sentia-me um pouco infeliz… Não infeliz, eu gostava daquilo que fazia e era um bom profissional naquela área, mas havia um mundo à parte, diferente, que eu desconhecia e que queria desbravar — era a pastelaria de hotel, a pastelaria fina francesa, e também o chocolate. Já tinha feito alguns cursos de formação noturna no Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar na Pontinha e, em 2005, surge um convite para integrar um curso de esculturas em chocolate que durava seis meses e que culminava com o festival de chocolate — agora é feito no princípio do ano, mas os primeiros foram feitos em novembro ou dezembro.

Mas aí já trabalhava com chocolate?

Trabalhava com o sucedâneo, é como se fosse o genérico do chocolate. O chocolate é um mundo: há 15 anos dizia que sabia tudo sobre chocolate, hoje digo que sei 10%. Todos os anos investigo e estudo, cada vez sei menos sobre o chocolate, o que é normal.

Lembra-se do primeiro chocolate que comeu ou tem noção de quando é que começou a adorar o chocolate?

Acho que ainda andava de berço… Sou fã de chocolate. Sou incapaz de passar um dia sem comer chocolate.

Mas o que é que acontece se passar um dia sem comer chocolate?

Normalmente quando começo a ficar com mais stress ou nervoso no hotel [no Penha Longa Resort], as minhas meninas aqui da minha equipa dizem “Ó chefinho, tome lá aqui um bocadinho de chocolate”. Sou viciado em Magnum Double de caramelo, adoro aquilo.

Não enjoa de chocolate?

Não, não.

Estava a contar que a participação no festival de Óbidos surge através de uma formação. O que fez para esse festival?

Sim, foi através dessa formação. Na altura nem sabia para o que é que ia. 2005 foi o início de tudo: foi no mesmo curso que conheci a minha esposa, apaixonámo-nos e casámo-nos. Para o festival fiz, com um colega meu, o Vasco Santana — eram peças enormes, com um metro e meio de altura.