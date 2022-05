Dos dramas ao deslize. Cinco momentos da viagem de António Costa a Kiev

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que procuram os líderes de outros países que visitam Kiev? Representar o seu povo na manifestação de apoio ao país vítima da invasão? Ver de perto a destruição causada pela guerra? Sentir ao vivo empatia com as vítimas? Conhecer Zelensky, que se transformou num herói mundial? Reconhecer os serviços portugueses que continuaram a funcionar? Trazer ajuda? Discutir novas formas de ajuda? Todas elas, provavelmente.

O que espera Zelensky dos líderes de outros países que visitam Kiev? Agradecer a ajuda? Demonstrar o apoio internacional ao lado ucraniano? Pedir mais ajuda? Tudo um pouco, também.

Quase todos os objetivos de Costa e Zelensky foram atingidos nestas horas que o primeiro-ministro português passou em Kiev, exceto a questão fundamental das novas ajudas. Seria sempre um acordo difícil. Zelensky precisa de mais armas, Costa não tem grande margem, e soa sempre aquém. Zelensky quer que a Ucrânia seja aceite como candidata à UE já em Junho, Costa sabe que não é garantido que os 27 cheguem a um entendimento sobre isso.

É difícil argumentar com indisponibilidades financeiras e resistências institucionais de outros países — Zelensky, líder de um país em que todos os dias morrem militares e civis em bombardeamentos, acaba sempre com qualquer discussão, invocando que as vidas não têm preço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Voltou a ser assim este sábado, no ponto mais importante da primeira visita de um primeiro-ministro português à Ucrânia. Mas houve um antes e um depois do encontro entre Costa e Zelensky.

A chegada de comboio num colete à prova de bala

A forma mais segura de viajar na Ucrânia ainda é de comboio e é por essa via que a maioria dos líderes tem chegado à capital ucraniana. O comboio especial de duas carruagens que transportou a comitiva de António Costa saiu da fronteira com a Polónia esta sexta ao fim da noite. Estava previsto chegar entre as 9h e as 10h de Kiev (menos duas horas em Lisboa), mas atrasou-se, comprometendo assim o resto da agenda.

O programa partilhado com os jornalistas era sigiloso por questões de segurança e foi feito um pedido expresso para que nada fosse divulgado antes de cada um dos pontos da agenda. Uma cautela do gabinete do primeiro-ministro, a contrastar com o anúncio feito pelo Presidente português, que divulgou na quarta-feira que se esperava que António Costa viesse à Ucrânia este fim-de-semana, contrariando assim a norma que tem sido seguida de não divulgar as datas destas visitas a Kiev. É suposto os líderes aparecerem de surpresa aos olhos do mundo, para diminuir o risco de bombardeamentos russos que coincidam com essas visitas, como sucedeu com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Mais do que o que disse nas breves palavras à chegada, a manifestar o apoio à Ucrânia e a anunciar uma visita a uma das zonas mais afetadas pela guerra, sobressaiu o colete à prova de bala que António Costa envergava.