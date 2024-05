Edifícios invadidos, aulas suspensas e a promessa de continuar até um cessar-fogo em Gaza. O que se passa nas universidades portuguesas?

Segundo o relato do grupo Coimbra pela Palestina, os turistas, cerca de 30, entre os 60 e os 70 anos e acompanhados de um guia, passaram pela ação e cuspiram nos materiais pró-Palestina, rasgaram uma das bandeiras e começaram a pontapear e a ameaçar de morte os participantes. A mesma fonte indicou que turistas “intimidaram violentamente uma das ativistas, que é uma mulher, menor e racializada”, chamando-lhe fascista, macaca e recomendando-lhe que “voltasse para África”.

Questionada pelo Observador sobre os protestos a decorrer em várias cidades do país, a Direção Nacional Polícia de Segurança Pública (PSP) explica que se tem deslocado às universidades onde decorrem os protestos “sempre que a sua presença é solicitada”. Ressalva, no entanto, que em qualquer estabelecimento de ensino, é obrigatório que o responsável pelo mesmo solicite a presença da polícia para que os agentes possam atuar no seu interior.

Uma semana de ocupação sem fim à vista

“Esta semana ocupamos em dobro da semana anterior!”. Esta era a promessa deixada pelo movimento “Fim ao Genocídio, Fim ao Fóssil” há uma semana. Numa publicação, partilhada nas páginas Ocupa.fsch e Ocupa.fbaul, deixavam além do apelo alguns conselhos, incluindo como fazer um Kit pessoal para ocupar, que deveria conter nomeadamente um saco cama, documento de identificação, material de estudo, livros, instrumentos e jogos. Uma semana depois, está montada e a funcionar na FCSH uma “cantina popular” para as refeições do grupo e, tirando a falta de água — os manifestantes alegam que foi cortada a água no edifício ocupado –, parecem ter tudo o que precisam para prolongar a ação por agora.

Nos últimos dias, o grupo em protesto na FCSH, que o Observador tentou contactar sem receber resposta, tem organizado conversas com professores, assembleias e sessões de cinema. Convocam diariamente mais pessoas a juntar-se ao movimento. “O que significa defender a ocupação: partilhar o link com camaradas, coletivos e núcleos solidários. Estares ativa e pronta para vir à FCSH, ter som no telemóvel, trazer camaradas, resistir connosco até ao fim”, explicam num storie publicado no Instagram.

Ao Observador, o gabinete de comunicação da faculdade diz que a situação está a ser monitorizada e que o número de estudantes em protesto era esta segunda-feira mais pequeno do que o do início da ocupação. Questionado sobre se estão em contacto com os manifestantes, a instituição esclarece que “apelou ao bom senso” e que “acredita que eles farão esse pedido de contacto”.