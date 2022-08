Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Faltava uma hora e meia para as portas do Salão Nobre da Irmandade da Lapa, no Porto, abrirem este sábado e já uma fila com centenas de pessoas se formava junto à entrada. A razão era simples. “Não é todos os dias que temos a oportunidade de ver uma coisa destas”, ouvia-se entre pessoas de todas as idades, portugueses e estrangeiros, debaixo de uns já quentes 25 graus. Uns sabiam ao que vinham e até informavam familiares e amigos para chegarem cedo e assim evitarem a confusão de logo à tarde, outros folheavam mapas e guias da cidade para anteciparem de alguma forma o que iam ver ao vivo e a cores minutos mais tarde.

Antes de viajar temporariamente para o Brasil, no âmbito das celebrações do bicentenário da independência brasileira, o coração do rei D. Pedro IV, guardado no Porto há 187 anos, está pela primeira vez em exposição aberta ao público. A fila andava a um bom ritmo e, enquanto esperava pela sua vez, Carlos Costa explicava baixinho à mulher a história que cruza Portugal e o Brasil. “Sou do Nordeste, vivo no Porto há quatro anos e sempre quis presenciar este momento”, confessa ao Observador. “Já tinha visitado várias vezes a Igreja da Lapa, sabia que o coração de D. Pedro estava lá, mas nunca tive a oportunidade de o ver de perto, então hoje não irei esquecer. Espero poder tirar várias fotografias para mostrar à minha família no Brasil”.

Uns metros à frente estão as irmãs Madalena e Maria Sousa, já impacientes e de garrafa de água na mão. Vieram da Maia de autocarro propositadamente para a ocasião e garantem que a curiosidade é mais do que muita. “Soubemos que isto acontecer pelos jornais e decidimos vir passar uma manhã diferente”, começa por explicar Madalena. “Nunca vi o coração do rei, nem por fotografias, vou completamente às escuras”, diz a irmã, assegurando não ter receio de ficar impressionada ao ver um órgão com quase 200 anos. “Tenho o meu marido no hospital muito mal, duvido que isto me cause algum espanto.”

