Mesmo que se afaste uma leitura nacional do que é regional, a verdade é que as eleições dos Açores apareceram a pouco mais de um mês das legislativas mais imprevisíveis dos últimos anos e é impossível ignorar o que vem do meio do Atlântico. O PSD (em modo AD) ultrapassou o PS, pela primeira vez desde 1996 e o Chega mais que duplicou o número de deputados. Más notícias para a esquerda, que tem estado a realinhar estratégia para aplicar ao plano nacional, tentado aprender com o primeiro domingo da leva eleitoral que aí vem.

Socialistas, bloquistas e comunistas aparecem alinhados na ideia de apostar na incapacidade da direita produzir um solução governativa estável, perante a incerteza do que acontecerá mesmo nos Açores. Mas a confirmação da tendência de crescimento do partido de André Ventura também fez pensar e pôs o PS a investir forte sobre os descontentes. Afinal, desta vez os socialistas já não estão tão certos de poder cingir-se à estratégia de António Costa em 2022 e sentar-se apenas à sombra do receio que os eleitores moderados podem ter de um PSD colado ao Chega.

Mostrar aos independentes que há alternativa ao protesto

