Durante dois dias, os militares do campo militar de Santa Margarida estiveram a fazer exercícios com fogo real, usando peças de artilharia que projetam fogo a longa distância. A fase final do exercício aconteceu esta quinta-feira à tarde, mas não chegou a ser concluída. As munições que não explodiram foram colocadas num buraco, para neutralização, e uma retroescavadora com cerca de 15 toneladas estava encarregada de tapar esse buraco com terra. A meio do processo, pelas 16h40, quando já existia alguma camada de pó castanho em cima das munições, deu-se uma explosão. E o sopro de terra foi suficiente para derrubar a máquina que pesa toneladas, adiantou fonte que esteve no local ao Observador.

A conduzir estava um dos militares que ficou ferido e que foi transportado de imediato para o Hospital de Abrantes. Mas do lado de fora, perto do buraco onde foram colocadas as munições, estavam mais sete pessoas. Uma delas era um sargento ajudante, de 47 anos. Este sargento era também a pessoa mais próxima do local onde estava a ser colocado o material e que acabou por morrer na sequência desta explosão.

