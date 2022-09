Rosa Elvira García era descrita por todos — os que desapareceram e os que ficaram — pela sua extrema paixão religiosa. A padaria de que é dona na cidade venezuelana de La Grita, agora fechada há várias semanas, não era a sua principal ocupação nem aquela que a distinguia no seio da comunidade. A mulher de 57 anos era conhecida por ser a líder espiritual de um grupo religioso que criara e pelos rituais e encontros católicos para rezar que organizava. Durante anos, pertenceu a grupos de oração da Renovação Carismática Católica, um movimento que surgiu no seio na Igreja Católica nos Estados Unidos, em meados da década de 1960. Mais tarde, criou o seu próprio movimento eclesiástico: “Seguindo Jesus.” Agora, Rosa García surge ligada a um misterioso desaparecimento de cerca de 40 pessoas — entre as quais um recém-nascido — depois de um retiro que organizou na zona oeste da Venezuela, junto à fronteira com a Colômbia.

Até há pouco, a mulher era uma reconhecida devota da comunidade de La Grita. Só que, há aproximadamente quatro anos, estas práticas religiosas começaram a tornar-se “extremas” e “caíram no fanatismo religioso”, quando Rosa começou a dizer que era possuidora de revelações da Virgem Maria e tinha o poder de “remover espíritos”, segundo representantes da Igreja Católica em declarações ao jornal venezuelano Diario La Nácion. Apercebendo-se do que se passava e alertado por familiares preocupados, o pároco de uma das localidades do município de Jáuregui, onde está localizada a capital La Grita, conversou com a própria líder espiritual. Disse-lhe que todas aquelas práticas tinham de acabar e Rosa comprometeu-se a fazê-lo. O padre ficou convencido de que a mulher de 57 anos cumpriria com a sua promessa.

▲ Rosa Elvira García, de 57 anos, está identificada como sendo a mulher que liderou o retiro religioso Getty Images/iStockphoto

