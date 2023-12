Deputados, ministros, eurodeputados. Os socialistas que chegavam ao Centro de Congressos de Lisboa para o jantar de natal da bancada parlamentar do PS, esta terça-feira, davam com um quadro insólito: António Costa e Carlos César atrás de um balcão, à entrada, a aguardar o novo líder. Foram cerca de 20 minutos de espera dos dois camaradas desde os 16 anos, entretidos com a atualidade política, como se não estivessem no centro dela. César até deixou escapar (como se não fosse propositado) que Passos Coelho “é o Pepe da política portuguesa. Ai, estavam aí?”, disse para as quatro câmaras televisivas apontadas a menos de um metro. Depois chegou Pedro Nuno Santos e seguiram para a sala a tentar a união pós-diretas e acertar a estratégia eleitoral, que continua a mesma: direita será com Chega e isso já se nota no “linguajar“.

Demorou a chegar o aperto de mão esperado entre o novo líder e o candidato que derrotou nas eleições internas de sexta e sábado. Na intervenção que fez, Pedro Nuno Santos nunca referiu José Luís Carneiro e ficou sentado mesmo na mesa ao lado daquela onde estava o ministro da Administração Interna, sentado entre Fernando Medina e Carlos Zorrinho, mas de costas para ele. Só no final do jantar é que um Pedro Nuno já em mangas de camisa e sem gravata foi à mesa de Carneiro para um cumprimento — que quase ninguém na sala percebeu. Nos discursos ninguém falou do socialista que teve 36% nas diretas, nem o líder de saída, nem o de entrada, nem mesmo os seus dois apoiantes que intervieram nesta noite: Eurico Brilhante Dias e Augusto Santos Silva.

Na intervenção que fez, Pedro Nuno começou precisamente por explicar onde se rendeu ao costismo, a soar a ajustes de contas vindo da campanha interna. Fez questão de lembrar a Costa — referindo mesmo que não sabia se ele se lembrava — que foi ele o primeiro presidente de federação a declarar-lhe apoio em 2014. A picardia que reinou nesta campanha das diretas, sobre qual-o-mais-legítimo-herdeiro-do legado-Costa ainda entrou no jantar de Natal da família socialista, com Pedro Nuno a tentar fazer o claim final sobre esse tema. Depois assumiu que os tempos da “geringonça” o “marcaram” e “definiram” como “político e homem”.

