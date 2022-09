Em atualização

O regresso a um Conselho Nacional desta vez no papel de líder partidário. Luís Montenegro reuniu pela primeira vez o órgão máximo do partido esta quinta-feira, em Lisboa, e aproveitou o momento para fazer o balanço dos seus primeiros meses mandato à frente do PSD. Elogiando aquilo que disse ser a “unidade” e “coesão” da família social-democrata, Montenegro atirou-se à jugular de António Costa.

“No mesmo período em que o PSD está unido, coeso e entrosado, existe um Governo novo, recém empossado, dispondo de condições políticas excecionais, apresenta-se dividido, confuso, cheio de polémicas, cheio de contradições. É um Governo que está à deriva, que não tem liderança, que não tem um Norte, que possa ser um referencial de caminho a percorrer dentro de si próprio. É desnorte”, defendeu o líder social-democrata.

Numa primeira intervenção aberta à comunicação social, Montenegro enumerou os vários casos e casinhos que têm marcado os primeiros meses desta legislatura. A começar, claro, pelo episódio protagonizado por Pedro Nuno Santos, “um ministro que publicou em Diário da República uma decisão sobre uma matéria estratégica e estruturante” sem passar cartão a ninguém. “Isto aconteceu e e aconteceu sem que daí tivesse ocorrido qualquer consequência”, disse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.