A subida dos salários pelas empresas não está a ser suficiente para compensar a inflação aos trabalhadores, ditando uma perda de poder de compra de 4,7% no terceiro trimestre do ano. Mas os efeitos não são sentidos de forma uniforme por todos. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os funcionários das empresas de maior dimensão são aqueles que, em termos percentuais, mais perdem poder de compra.

Em setembro, os trabalhadores das empresas mais pequenas, com entre uma e quatro pessoas, viram os salários subir, em média 6,6% para 968 euros, uma evolução influenciada pela subida do salário mínimo este ano, precisamente de 6%. Mas que não foi suficiente para compensar uma inflação no trimestre superior a 9%, ditando uma perda de poder de compra de 2,3%. Mesmo se olharmos para as empresas de dimensão um pouco superior, que pagam mais acima desses valores em termos médios, a situação é semelhante: as que têm entre cinco e nove pessoas, por exemplo, subiram os salários em 5,2%, mas perdem 3,5% devido à inflação.

Nas categorias seguintes, das empresas com entre 10 e 49 pessoas, os ordenados cresceram abaixo dos 5%, voltando a esse patamar nas empresas com entre 50 e 249 pessoas. Mas, a partir daí, desce consideravelmente: as empresas que têm entre 250 e 499 funcionários apenas aumentaram salários em 2,2% para 1.599 euros, o que significa uma perda de poder de compra de 6,3%, e as com 500 ou mais trabalhadores ficaram-se pelos 1,8% de atualização, para 1.510 euros, o que se traduz em perdas de 6,7%. Estes são, ainda assim, dos grupos de empresas com salários mais elevados.

