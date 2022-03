Guaka: entre o chef formado em química e os shots de tequila a “fiesta” é certa no novo mexicano da capital

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

5, 4, 3, 2, 1: palmas e tequila para todos. Quando o relógio digital da parede se aproxima dos 00:00, a música – sempre latina – dá lugar à agitação do tradicional The Mexican Hat Dance. O staff agarra as garrafas de tequila e corre para distribuí-la pelos copos de shot que, nas mesas do Guaka, são tão essenciais como a faca ou o garfo. A “fiesta” desta bebida destilada proveniente de Jalisco, a 65 quilómetros de Guadalajara, acontece de 45 em 45 minutos. “Às vezes de 30 em 30, de 10 em 10. Se tiverem sorte, até de 5 em 5 minutos”, conta-nos a mentora do mais recente restaurante mexicano de Lisboa, Jaqueline Sotto-Mayor. “Depende do ambiente. Na prática é quando nos apetece e quando sentimos que temos tudo sobre controlo. É o momento da casa e mobiliza a sala toda e, por isso mesmo, nada pode falhar. Fiesta é fiesta de 45 em 45 minutos. Isso é mais do que certo.”

A história

Em Faro desde 2017 e no Porto desde 2020, o Guaka – de guacamole – aterrou em Lisboa no fim de novembro, depois da viagem de Jaqueline ao México, sensivelmente cinco meses antes. “Fui oito dias e acabei por ficar quinze, tal como aconteceu com o meu irmão, antes de abrir o primeiro espaço no Algarve”, compara a gerente que fez questão de expôr no restaurante todos os elementos de decoração que trouxe do país de Frida Kahlo.

Das caveiras pintadas à mão, aos ponchos, passando pelos sombreros e pelos mini cactos, tudo é “made in México”. Na parede do relógio digital que concentra todas as atenções, o boneco de madeira também vem de lá. “Chamamos-lhe Guakito porque é uma espécie de mascote. Está ali e parece que manda nisto tudo a tocar viola naquela postura dele. Veio diretamente das pirâmides de Chichén Iztá e é o mestre da casa”, resume a Sotto-Mayor que trouxe o Guaka para Praça das Flores, no coração do Príncipe Real. Morada da avó e da própria Jaqueline, a escolha deste bairro lisboeta foi uma “feliz coincidência”. Morada do antigo Frei Contente – outra vítima da pandemia – o espaço que já era restaurante antes da guinada mexicana foi “a oportunidade que faltava para trazer o Guaka para o porto de abrigo” dos Sotto-Mayor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lá dentro, na cozinha, quem dita as regras é Márcio Pereira, o chef brasileiro do interior de São Paulo. Nenhum dos outros três elementos – subchefe, ajudante e copeiro – é mexicano, mas os elogios aos sabores tradicionais daquele país têm sido mais que muitos. O segredo está na Química, com maiúscula. Formação inicial e atividade profissional do emigrante de 36 anos, esta ciência exata ajuda a explicar o sucesso dos tacos, quesadillas e do chili do Guaka. “Penso que, no final de tudo, a cozinha e a Química são áreas que se tocam. As misturas, as soluções… você vai descobrindo uma coisa ou outra, a ligação perfeita, a acidez necessária e vai tendo mais ou menos deste ou daquele ingrediente. Além disso, um emigrante tem de dar um jeito e esse foi o meu”, enquadra o paulista que impõe cantoria e “ muita risada” no templo onde se preparam, entre tantas outras especialidades, as fajitas e as enchiladas.