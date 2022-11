A guerra na Ucrânia está para durar e pode arrastar-se facilmente “até 2023, até uma fase adiantada do ano“, diz o historiador militar alemão Sönke Neitzel, que ouve com “ceticismo” aqueles que acreditam numa solução até ao próximo Natal e antes do início do inverno. O historiador militar afirma que, à medida que o conflito se arrasta, “do ponto de vista meramente militar, o tempo joga a favor da Ucrânia” mas “nos planos da política e da economia pode não ser bem assim“.

Sönke Neitzel participou na última quarta-feira num webinar organizado pelo Berenberg Bank onde o historiador, professor da Universidade de Potsdam, refletiu sobre como é que o conflito pode terminar e sublinhou que “a História diz-nos que em 95% dos casos a guerra é decidida no terreno, no campo de batalha, são as armas que decidem“. Ou seja, “se houver um resultado no campo de batalha, surgem negociações para a paz, mas para que essas negociações surjam é mesmo preciso haver, primeiro, uma decisão no campo de batalha“.

E é nesse contexto que Neitzel acredita que quanto mais a guerra se prolonga mais vantagem a Ucrânia terá (do ponto de vista “meramente militar”, sublinha). “Eu acredito que o tempo joga a favor da Ucrânia, porque aquilo que estamos a ver agora é o resultado de vários anos, desde 2008, em que as forças armadas ucranianas foram treinadas pela NATO, sobretudo pelos EUA e pelo Reino Unido, na perspetiva de que um dia a Ucrânia se juntaria à NATO”, afirma o especialista, acrescentando que “os ingleses têm um centro de treino militar perto de Lviv e os alemães também têm vindo, secretamente, a treinar soldados ucranianos”.

