“Levei com as chamas em cima… as chamas vieram do ar, apareceram novelos de lume, eu fiquei sem visibilidade. Eu só me defendi porque levava o capacete da mota e não o tirei, se não o cabelo ardia… fugi para o lado da casa, contra o movimento do lume e do vento, que metia medo, depois a minha camisa incendiou-se, e eu rebolei-me na terra para tentar apagar, e pensei que isto era o meu fim… o barulho do vento era ensurdecedor, e a sua velocidade era enorme… Dois minutos antes de ser atingido pelo fogo levei com os ramos de uma acacia, que só não me caiu em cima porque os cabos de eletricidade a aguentaram um bocadinho”

O testemunho de Altino Henriques, que vive em Castanheira de Pêra e viu nascer o fogo para os lados de Pedrógão, pelas 14h00 daquele dia 17 de junho de 2017, foi um dos mais “impressivos” para o tribunal de Leiria, que esta terça-feira decidiu absolver os 11 arguidos acusados de um total de 63 mortes e pelos ferimentos provocados a 44 outras pessoas. Duas horas depois do início, o fogo que começara pequeno já estava ao pé de Altino, que viu voar um telheiro em chapa metálica e um carro virado pelo vento. Eram “novelos de lume”, contou no julgamento que se prolongou por mais de um ano. O relato, escrevem agora os três juízes que assinam o acórdão de 528 páginas, serviu para reforçar a convicção de que na origem deste grande incêndio esteve um fenómeno meteorológico nunca antes registado em Portugal ou na Europa, o “downburst”. E que se houve culpados, eles não estiveram no banco dos réus. O coletivo de juízes aponta várias vezes ao Comando Nacional de Operações de Socorro, mas não só. “A realização de sucessivos ‘briefings’ no PCO [Posto de Comando Operacional] e sucessiva receção a VIPs prejudicou a eficácia do combate operacional”, lê-se.

Na apreciação do que aconteceu naquele fatídico mês, o tribunal começa por sublinhar que tanto os relatórios da PJ como da GNR divergiram nos locais onde terá começado o fogo na pequena localidade de Escalos Fundeiros. E que nem o relatório encomendado à data pelo Governo ao professor Xavier Viegas traz uma resposta cabal. Isto porque, sustentam, embora constem no processo imagens de árvores “chamuscadas” ao nível da copa dos carvalhos existentes no local, “não é certo nem seguro” que tais danos tenham ocorrido quando o incêndio deflagrou. Podem mesmo ter sido causadas por fagulhas libertadas pela combustão de vegetação ao nível do solo, exemplifica o tribunal. Também não há provas de que o cabo elétrico danificado, e igualmente fotografado pelas autoridades naquele local, tenha ficado naquele estado por ter tocado na árvores na sequência de uma descarga elétrica.

“A verdade é que [o professor Xavier Viegas] acaba por reconhecer que, não obstante esse seu convencimento, o foco de incêndio poderá ter tido origem noutras causas”, lê-se.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.