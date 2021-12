Internato médico fica com vagas por preencher. A nova geração de médicos “não quer ser escravizada” no SNS

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em janeiro, Laura Teixeira viaja para a Alemanha. Não vai sozinha e leva consigo alguns amigos, colegas do curso de Medicina. É lá que, aos 25 anos, vai fazer o seu internato de ginecologia/obstetrícia depois de ter completado o curso em Portugal e de ter rumado do Porto até Faro para fazer o ano de formação geral num hospital público. Isso foi suficiente para perceber que aquilo que queria o Serviço Nacional de Saúde não lhe consegue dar: uma boa carreira associada a uma boa qualidade de vida.

Este ano, pela primeira vez desde que há mais candidatos do que vagas, ficaram por preencher 50 lugares de internato médico — os seis anos de formação num hospital do Serviço Nacional de Saúde que permitem a um médico tornar-se especialista. A maioria dos lugares que ficaram vazios são em Medicina Interna e em Medicina Geral e Familiar. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi um dos que não conseguiu cativar jovens médicos para todas as vagas disponíveis. Sobraram-lhe 10 de Medicina Interna.

Laura é uma dessas jovens que disse não a um internato no SNS. Fez a Prova Nacional de Acesso (que lhe dá a nota com que será seriada nas vagas do internato) a que se seguiu o ano de formação geral no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. A nota que conseguiu (105) até era suficiente para poder ter alguma escolha entre as vagas disponíveis, mas durante o ano de formação geral, a semente cresceu. Por um lado, falou com colegas que já se tinham mudado para a Alemanha. Por outro, viu em primeira mão como é a vida de um médico interno por aqui. E não gostou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“As condições não eram o que eu queria. Há falta de pessoas, os internos fazem muito mais do que as 40 horas semanais, a maior parte delas em horas extras que não são pagas”, conta, lembrando que há ainda aquilo a que os jovens médicos chamam de curriculite. “Para o exame da especialidade, temos de ter artigos publicados, investigação feita, presença em congressos… Entre hospital e currículo são bem mais do que 80 horas semanais”, argumenta a jovem médica.

Com base na Prova Nacional de Acesso, feita sempre em novembro antes do ano de formação geral, os candidatos são seriados. Este ano foram 2.260 para 1.921 vagas, 18 delas cativas para formação de médicos militares, segundo dados do Ministério da Saúde. Em seguida, a escolha começa de cima para baixo. O estudante que tem a seriação mais alta pode escolher de entre todas as vagas. Aquela que ele escolher fica trancada e o segundo classificado já só terá 1.920. E por aí fora. Laura estava em 1.059.º lugar.