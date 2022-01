Já levou o seu gato ao veterinário este ano?

Costuma dar recompensas e outros extras ao seu gato? Estes também têm de ser contabilizados para a dose diária de alimento e “devem ser dados num máximo de 10% do aporte calórico diário, porque podem aumentar significativamente a ingestão de calorias e contribuir assim para o excesso de peso e obesidade”, alerta a médica veterinária. Bons hábitos alimentares são fundamentais para a manutenção de um peso saudável e, consequentemente, numa melhor qualidade de vida e maior longevidade. O animal só tem a ganhar. E fique a saber que “nem sempre o estar a miar ou a roçar-se nas pernas do tutor é sinal de fome: pode estar apenas a pedir atenção, podendo ser recompensado com uma bela sessão de brincadeiras ou mimos, ou até através da escovagem diária”.

Erros que não deve cometer

Nenhum tutor é perfeito, mas é importante que, com mais informação, se corrijam alguns erros. “O mais frequente, no caso dos gatos, é pensar que devemos deixar sempre a taça cheia, para não correr o risco de o animal ‘passar fome’ quando estamos fora de casa. Estes comportamentos relacionados com doses exageradas de alimento ou de tentativas de recompensa, ou quando o tutor tenta ‘comprar’ o amor e afeto do gato com extras e ‘guloseimas’, está sem dúvida relacionado com a enorme prevalência de felinos com excesso de peso e obesidade que se verifica nos dias de hoje”, alerta a especialista.

Como saber se o seu gato tem excesso de peso?

Quando a alimentação do gato não é a mais adequada às suas características, um dos possíveis resultados é a obesidade, que é nem mais nem menos do que “um estádio tardio e mais avançado do excesso de peso. Geralmente, considera-se que um animal tem excesso de peso quando está entre 10 e 20% acima do seu peso saudável, sendo considerado já obeso se acima deste valor. Para fazer essa avaliação, o médico veterinário relaciona o peso do animal com a sua condição corporal, que é avaliada através da observação do seu perfil corporal e palpação de certos pontos de referência”, explica a médica veterinária.

Mas, em casa, como podemos avaliar se o nosso gato tem o peso mais adequado? A especialista deixa algumas dicas: “O tutor poderá ir controlando o peso do gato pesando-se com ele na balança da casa de banho e subtraindo depois o seu próprio peso, ao mesmo tempo que vai controlando a sua condição corporal.