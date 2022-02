Jerónimo fica porque "faz falta". Próximo passo: carregar na "luta de massas" e nas ruas contra PS absoluto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“As mãos livres do PS são os pés atados de quem trabalha”. A frase, que surge no remate de um vídeo publicado nas redes sociais do PCP, vem acompanhada de uma música sinistra e de uma fotografia que, para os comunistas, fala por si: António Costa e António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, a cumprimentarem-se, sorridentes. No mesmo vídeo, ouve-se Saraiva negar que esteja “apreensivo” com a maioria absoluta do PS e contar que Costa lhe costumava dizer que estava “refém” dos partidos de esquerda – liberto desse “constrangimento”, explica, é preciso “aproveitar” a legislatura do PS absoluto para abrir “um novo ciclo económico”.

O vídeo foi publicado esta terça-feira, dois dias depois de o PCP ter sofrido o pior resultado eleitoral desde 1976 e do PS ter conseguido atingir a maioria absoluta. Menos de 24 horas depois, surgiu outra publicação nas redes comunistas. A ideia não é muito diferente: um recorte das notícias que dão conta da satisfação de patrões e agências de rating com o resultado do PS e a confirmação da morte da geringonça; a descrição do PS, junto ao PSD e “sucedâneos”, como representante eleito do “grande capital”; e um apelo: para “travar” a exploração e a precariedade, é preciso reforçar “a resistência e o contra-ataque”.

A sucessão de mensagens a pedir mais “luta” e mais “resistência” pode parecer desalinhada com a narrativa do PCP em campanha – foram duas semanas a apelar à “convergência” e a desafiar o PS a voltar a negociar à esquerda – mas mostra a nova fase do discurso comunista. Consumada a maioria absoluta do PS, o tal objetivo que os comunistas sempre acusaram António Costa de querer atingir, parece terminado o período de influência do PCP sobre a governação e cada vez mais pequena a sua margem de intervenção parlamentar (caiu de 10 deputados para seis e o PEV não elegeu ninguém). Solução? Voltar à “luta de massas”.

Mesmo assim, no PCP assegura-se que voltar à “luta” não tem é exatamente uma decorrência do encolhimento da bancada, nem exclusivamente uma forma de “sobrevivência política” — os protestos voltariam sempre às ruas em cenário de maioria absoluta, fossem “seis ou vinte deputados”, frisa fonte comunista. Com o PS a ver-se absoluto e com o dinheiro associado ao Plano de Recuperação e Resiliência, mais razões para intensificar o tal contra-ataque.