Giotto, Fra Angelico, Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, El Greco, o nosso Domingos Sequeira ou a enorme Paula Rego, só para falar de nomes perfeitamente consolidados, foram alguns dos que viram no nascimento de Jesus Cristo matéria de primeira ordem como objeto do seu trabalho. Na verdade, na História da Arte poucos foram os grandes protagonistas que não se debruçaram com aturada atenção sobre a representação da Natividade na sua obra artística. Aquela que é considerada a história fundadora do Cristianismo será talvez a mais reproduzida, interpretada, revelada, mostrada e simbolizada de todos os tempos, atravessando séculos, discursos teológicos, movimentos, oscilações míticas e históricas.

Por base, as descrições sumárias dos Evangelhos Canónicos de Lucas e Mateus, mas também as mais rebuscadas narrações dos Evangelhos Apócrifos, como o Proto-Evangelho de S. Tiago, o Evangelho de Pseudo-Tomé, ou o Evangelho do Pseudo-Mateus, o Evangelho Árabe da Infância e ainda outros textos fixados na Idade Média, como a célebre “Legenda Dourada”, de Jacques Voragine, ou de Varezzo, na versão italiana, responsável pelo acrescento de inúmeros pormenores picarescos ao quadro inicialmente muito mais simplificado da Virgem Maria, São José e o Menino.

O nascimento de Jesus, que não por acaso marca a contagem do tempo até hoje, foi o acontecimento que mudou a conceção do mundo através do olhar das religiões que definiram o Ocidente, tanto o Cristianismo como o Judaísmo, com toda a carga simbólica que cada figura, objeto, animal, material, cor, ou traço possui. E a forma como foi representado presta ainda hoje a análise interpretativa de cada momento à evolução do Homem perante a espiritualidade. A narrativa foi sendo alterada, atualizada e moldada, surgindo assim diferentes versões da mesma história, tal como ainda hoje cada episódio histórico será olhado entre aquilo que foi o seu presente, passou a ser o seu passado e será o seu futuro.

