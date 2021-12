João Carlos Santos: “Pode não haver mão-de-obra” para executar o PRR da Cultura

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O arquiteto João Carlos Santos, que lidera desde junho a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), acredita que o envelope financeiro do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) vai ser executado na íntegra e que o prazo do último trimestre de 2025 será cumprido. No entanto, em entrevista ao Observador, mostrou-se preocupado com a situação atual das empresas de construção civil — sem as quais não é possível fazer as obras previstas de reabilitação do património cultural no valor de 150 milhões de euros.

Questionado sobre o que pode correr mal nas empreitadas que se iniciam já em 2022, o diretor-geral sugeriu que a falta de transparência na contratação não será obstáculo. Apontou, antes, outro cenário, que classificou como provável: dificuldades na contratação de empresas que executem as obras nos edifícios dos museus, monumentos e palácios do Estado.

A falta de mão-de-obra “é uma questão preocupante”, disse, acrescentado que foi também esta uma das razões pelas quais teve de ser adiada a abertura do Museu do Tesouro Real, em Lisboa. A inauguração chegou a estar aprazada para meados de novembro, mas perto dessa data, quando já se sabia das legislativas antecipadas a 30 de janeiro de 2022, a DGPC fez saber, sem pormenorizar, que não estavam reunidas “condições técnicas necessárias”.

A chamada “bazuca europeia” foi tema da conferência “PRR Cultura – Dia Aberto”, que decorreu na quarta-feira no Palácio da Ajuda, em Lisboa, sede do Ministério da Cultura e da DGPC. Objetivo: “Explicar detalhadamente a execução das medidas das componentes do PRR dedicadas ao setor da cultura”, informou o ministério. João Carlos Santos foi um dos oradores e pela primeira vez em público enumerou monumento a monumento, museus a museu, os montantes que lhes estão destinados e os prazos previstos. Na plateia estavam profissionais da área.

A dotação do PRR ascende a 16,6 mil milhões de euros, dos quais 243 milhões se destinam à cultura. Destes, 150 milhões visam exclusivamente a reabilitação e conservação do património cultural e dos respetivos acervos, mas também a preservação de artes e ofícios tradicionais através do “Programa Saber Fazer”. Aos 46 museus, monumentos e palácios contemplados juntam-se três teatros da capital: São Carlos, D. Maria II e Teatro Camões. A primeira obra a iniciar-se, segundo João Carlos Santos, é a do Museu da Música, no Palácio Nacional de Mafra.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, marcou presença e disse esperar que o PRR tenha “um impacto estrutural” nas “redes culturais e no tecido cultural” português, a ponto de “criar oportunidades de trabalho” e “novos modelos de negócios”. Em declarações aos jornalistas, destacou que, dos 243 milhões, há 93 milhões destinados à “aquisição de equipamentos para exibição de cinema digital em cineteatros de todo o país” e ao “trabalho de digitalização do património cinematográfico da Cinemateca”, o Museu do Cinema. A governante pediu o envolvimento de todos os agentes da cultura e explicou que o “calendário apertado” do PRR, ou seja, o prazo de execução até ao fim de 2025, levou a que só fossem escolhidos “investimentos exequíveis”.

Ao Observador, momentos depois de participar na conferência desta quarta-feira, o diretor-geral do Património revelou ainda que os cerca de 24 milhões de euros do PRR destinados ao Museu Nacional de Arqueologia, que funciona no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, permitirão mudar a forma como os visitantes são recebidos nas duas instituições. Garantiu não ser candidato ao cargo que ocupa provisoriamente, em regime de substituição, e comentou declarações polémicas do antecessor, Bernardo Alabaça.