Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O deputado do PCP, João Dias, assegura que os comunistas quando “foram a jogo” em 2015 “não foram ao engano” e que o partido procurou implementar o máximo de propostas junto do Governo do PS e que agora “o velho PS” está novamente a mostrar-se.

Com os problemas na Saúde, João Dias vê o regime de dedicação exclusiva como uma das medidas preponderantes e critica a relação entre o público e o privado, acreditando que “o PS está a preparar-se para novas Parcerias Público Privadas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.