Josef Mengele: como um médico das SS viveu no Brasil, entre almoços de família e passeios de barco

Helmut Gregor, Fausto Rindón, Wolfgang Gerhard — Josef Mengele adotou muitos nomes ao longo da vida. Aquele que se lhe cola melhor, no entanto, é “Anjo da Morte”, alcunha que lhe foi dada devido ao seu papel como médico das SS — o corpo paramilitar de elite do Terceiro Reich — no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde conduziu experiências mortais e desumanas sobre prisioneiros e foi responsável por selecionar pessoas para as câmaras de gás. No interior do estado de São Paulo, contudo, Mengele ficou conhecido por outro epíteto, bem mais amistoso, o de “tio Peter”. Foragido desde a queda do regime nazi, Mengele assumiu várias identidades e manteve-se incógnito na América do Sul enquanto a maior parte do mundo esqueceu a sua existência. Chegado ao Brasil, viveu os últimos anos da vida em relativa paz, até 7 de fevereiro de 1979, dia em que sofreu um AVC a nadar numa praia em Bertioga e morreu afogado.

Baviera Tropical, livro de investigação de Betina Anton publicado recentemente em Portugal pela Casa das Letras, surge no âmbito dessa vida quase idílica que Mengele conseguiu ter, apesar dos seus crimes e com a conivência de alguns amigos. Um deles, Lisolette Bossert, foi professora de infância da jornalista brasileira, que falou com o Observador sobre como tomou conhecimento desta história, as motivações e as lições a retirar desta obra. A jornalista traça a vida de Mengele desde o início auspicioso enquanto estudante de medicina até ao momento em que o seu corpo foi exumado perante as câmaras do mundo num cemitério paulistano em 1985. Pelo meio, Anton conta não só o abraçar da ideologia do Terceiro Reich, o desfile de horrores perpetrado por Mengele e os estratagemas que adotou para evadir-se à justiça internacional e aos caçadores de nazis.

A razão pela qual Anton se alonga pela vida de Mengele antes de se instalar na Baviera Tropical onde viria a perecer é simples: “Se eu contasse só a parte da vida dele aqui no Brasil, as pessoas podiam começar até a simpatizar por ele como fez a própria Liselotte”, conta. Ao invés, a sua investigação levou-a ao local dos seus crimes, “para ninguém relativizar o que ele fez”. E se “Anjo da Morte” ajudou a espalhar a infâmia de Mengele, também criou problemas, defende a jornalista, já que o caricatura e transforma-o “num carrasco ou numa aberração, e não num ser humano”. “Se começamos a tratá-lo com adjetivos sensacionalistas, parece que foi uma exceção à regra — e não foi”. Ao longo da conversa, a autora recorda também que “Mengele não era um maluco ou um lunático, era sim um médico muito gabaritado [conceituado] e que estava inserido na ideologia do Terceiro Reich”. Perante a subida da extrema-direita a nível mundial, Anton alerta a possibilidade de “levar os seres humanos a lugares muito escuros”.

▲ A capa da edição portuguesa de "Baviera Tropical", de Betina Anton (Casa das Letras)

Para muitos jornalistas, o desafio da profissão está em encontrar uma história de interesse público. No seu caso, a história aconteceu-lhe a si, já que Liselotte Bossert foi sua professora. Pode explicar como se deu o início deste projeto?

Essa história está na minha mente desde que sou criança. Sempre foi um assunto que me intrigou, porque ouvia os adultos falarem na escola, e na minha casa também, sobre o nome “Mengele”. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito errada com ele, que era uma pessoa má e que a minha professora tinha feito alguma coisa muito errada também, mas não conseguia entender a dimensão do que tinha acontecido. Então, essa história sempre ficou na minha cabeça.

Além disso, na minha infância aqui no Brasil, a gente via programas sobre o que o Mengele tinha feito. Eu não sei dizer se foram muitas, mas foram com certeza reportagens marcantes, porque ficaram na minha cabeça, sobre as experiências de Mengele em Auschwitz. Fiquei desde então a pensar porque é que ele tinha feito aquelas coisas, porque é que a minha professora o tinha protegido. Enfim, tinha uma série de perguntas na cabeça e resolvi, escrevendo o livro, respondê-las.

Portanto, a ideia esteve a borbulhar na sua cabeça durante muito tempo. Qual foi o gatilho para pegar neste projeto e escrever o livro?

Sou jornalista há mais de 20 anos, mas também estudei história — fiz um mestrado em história em Londres, na London School of Economics — e sempre tive vontade de pegar temas do jornalismo e aprofundar um pouco mais desse lado. Então, nesse livro, eu juntei essas duas minhas paixões, desvendando uma história muito antiga para mim, que estava na minha cabeça desde a infância, que é a história do Mengele.

Trabalho há muitos anos com histórias muito interessantes e sempre tive vontade de aprofundar algumas delas. Aqui, na América do Sul, temos por exemplo as histórias das FARC [as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia], que sempre me fascinaram, houve uma época que teve vários sequestros. Neste caso, em específico, foi por causa da história da infância. Um dia eu estava numa reunião de pauta [agenda] do jornal e o meu chefe estava a contar uma história incrível, de um nazi que tinha fugido e todas as peripécias dele no pós-guerra. Ele disse que tinha visto um filme baseado numa história real de um livro de um jornalista. Eu falei “tá aí, eu tenho uma história real, eu vou contá-la”.

Mengele conseguiu manter-se incógnito durante perto de três décadas desde o fim da II Guerra Mundial. Como foi possível um dos mais infames criminosos do regime nazi conseguir viver assim até à sua morte?

Ele conseguiu fugir e escapar porque era muito precavido, estava sempre um passo à frente dos captores. Dessa forma, conseguiu fugir da Europa, quatro anos depois da guerra. Ele estava na Alemanha e não foi capturado porque não voltou para casa, ele já sabia que isso podia ser um problema. Depois foi para a Argentina, onde chegou com o nome falso e chegou a viver à vontade durante um período. Só que, como a Alemanha emitiu uma ordem de prisão em 1959, ele foi já prevenido. Não continuou em Buenos Aires, porque a Argentina podia extraditá-lo e assim seria preso. Então, o que fez? Foi para o Paraguai, onde achou que estava seguro. Só que, em 1960, sequestram o Eichmann e aí percebe que não só tem de ter medo da extradição, como também de ser raptado pela Mossad. É então aí que ele vem para o Brasil e fica a morar aqui, no interior de São Paulo, num lugar muito difícil de ser encontrado. Ou seja, ele estava sempre um passo à frente dos captores, tanto dos caçadores de nazis, quanto da justiça alemã. Além disso, aqui no Brasil pouquíssimas pessoas conheciam a sua verdadeira identidade. Ele tinha um modus operandi em que só revelava o nome quando já tinha uma convivência de vários meses com a pessoa, que sabia que essa pessoa seria leal e não iria denunciá-lo.