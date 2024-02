Há um verso de uma canção de Sérgio Godinho que os fãs do cantautor gostam particularmente de citar: “Pode alguém ser quem não é?”. Não sei se este exercício semiótico alguma vez foi feito, mas implícita ao verso está a noção de que a todos cabe um destino determinado, que é impossível evitarmos sermos quem somos; o que significa que o ser é algo imutável: nós somos uma coisa e, aconteça o que acontecer, vamos acabar por sê-lo.

Esta visão da identidade talvez seja polémica à luz da ciência atual – mas como não sou cientista, tenho apenas uma observação a fazer: quando o ator Jason Alexander concorreu ao papel de George Costanza para o episódio-piloto da série Seinfled, notando que o guião tinha um travo de humor judaico nova-iorquino, fez a sua melhor imitação de Woody Allen. No instante em que Larry David, co-criador e co-argumentista da série (com Jerry Seinfeld), viu a cassete de Alexander decidiu nesse exato momento que o ator seria Costanza.

Mas quando o ator conheceu Larry David, percebeu que George Costanza não era baseado em Woody Allen mas no próprio Larry David – e passou a imitá-lo. Então aqui temos uma série (Seinfeld) cujo ator principal (Jerry Seinfeld) não era ator (era comediante) e fazia de conta que era um comediante chamado “Jerry Seinfeld”, enquanto Jason Alexander fazia de conta que era “George Costanza”, que no fundo era um veículo para as neuroses de Larry David: George era a personagem que podia verbalizar o que Larry David não podia verbalizar no seu dia a dia. Um ator a fazer de conta que é uma personagem a fazer de conta que é Larry David, escrita por Larry David e por uma data de argumentistas a tentarem imaginar o que é ser Larry David. Pode alguém ser quem não é? Pode – pelo menos na TV.

