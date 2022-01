Legislativas. Como se construiu o novo mapa cor-de-rosa

PS. A vitória absoluta

O Partido Socialista teve uma vitória em toda a linha que surpreendeu o país. Depois de seis anos de governo, com uma pandemia inusitada pelo meio, António Costa apostou e ganhou. Em Novembro, o líder do PS esticou a corda com os parceiros de esquerda, levando ao chumbo do Orçamento do Estadoo e, arriscando o seu capital político numa maioria absoluta ou, eventualmente, numa maioria relativa da qual PCP e BE sairiam enfraquecidos, forçou eleições. Depois de uma campanha algo ziguezagueante, com mensagens políticas diversas acerca dos objectivos do PS, António Costa utilizou os últimos dias de campanha para passar uma mensagem clara e forte para mobilizar a esquerda: o medo da direita radical ou da sua potencial influência num governo liderado pelo PSD.

A estratégia do PS funcionou em pleno. Os socialistas conseguiram uma maioria absoluta, subindo de 108 para 117 deputados. A explicação para esta subida é bastante simples. Ao contrário de 2005, quando a maioria absoluta do PS foi fortemente conquistada ao centro-direita, desta vez o PS esvaziou os partidos à sua esquerda, que tiveram quedas históricas. Para além disso, conseguiu uma distância confortável do PSD, o que ajudou à conquista da maioria absoluta.

Em números absolutos, o PS teve um aumento de 346 mil votos, passando de 1.900.036 em 2019 para 2.246.483 em 2022. Pelo contrário, as perdas do BE e da CDU cifraram-se nos 356 mil votos. Apesar da necessária cautela metodológica, pois não podemos fazer inferências individuais com base em dados agregados, a subida do PS parece um espelho das perdas da CDU e do BE, até porque, como veremos, o PSD conseguiu aguentar a sua votação em relação a 2019.

A Figura 1 mostra a correlação entre a subida do PS nos vários concelhos e a descida da CDU e do BE nos mesmos concelhos. Como podemos ver, apesar de a correlação não ser perfeita e de existirem algumas localidades que fogem completamente à tendência geral, como o Porto Santo, Porto Moniz e Santa Cruz da Graciosa, em muitos locais a subida do PS em pontos percentuais espelha a descida do Bloco e da CDU nesses mesmo concelhos, em relação a 2019.