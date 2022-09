Poucas horas antes de começar no Parlamento a audição ao ministro das Finanças, o discurso do Estado da União feito pela presidente da Comissão Europeia deu mais munições a uma reivindicação que já não é nova na esquerda, mas que tem vindo a ganhar adeptos dentro do próprio Partido Socialista.

“Nestes tempos está errado receber receitas e lucros extraordinários, beneficiando da guerra e sobrecarregando os consumidores. Nestes tempos, os lucros devem ser partilhados e dirigidos para aqueles que precisam mais”.

