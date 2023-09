O ambiente é festivo, mas não demora até que um dirigente liberal se queixe ao Observador das particularidades da Madeira: há uma regra na estação pública regional em que partidos como a IL só podem aparecer na televisão de três em três dias. Mas os liberais atiraram para cima: invadiram a BBC, com uma banda, bandeiras e chapéus de palha. Não a televisão, mas o Barreirinha Bar Café, na zona velha do Funchal, onde as contas a uma semana das eleições regionais se fazem: eleger dois deputados é cumprir o objetivo, eleger só um é o mínimo e não eleger nenhum é um desastre. A direção nacional está em peso na ação de campanha e é o próprio presidente a deixar clara a resposta à abertura do PS/Madeira para uma coligação pós-eleitoral com a IL: “Nem pensar”.

O desassossego veio do líder do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, que, em entrevista ao Observador, admitiu integrar a Iniciativa Liberal numa coligação pós-eleitoral se dependesse disso para liderar o governo regional. Foi um convite envenenado, que os liberais tentam afastar como se fosse uma espécie de kryptonite. O líder regional Nuno Morna foi claro: “Eles não nos excluem, mas excluímos nós o Sérgio Gonçalves e o PS de qualquer tipo de acordo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Estamos num lugar diametralmente oposto do PS, por mais liberal que seja o seu líder”.

A resposta é uma provocação de Morna que puxa do passado de negócios de Sérgio Gonçalves para sugerir que o líder do PS/Madeira é mais liberal que socialista. E até recorre a um exemplo, que projeta a nível nacional: “Gosto muito do Sérgio Sousa Pinto, porque o considero um liberal, mas mesmo que ele liderasse o PS, eu nunca votaria no PS. Por muito liberal que ele seja, há sempre um dia em que o Estado entra por ali adentro”. Depois de Morna, Rui Rocha encerra de vez a questão: “Acordos com o PS estão afastados quer no continente, quer aqui na região”.

