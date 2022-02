Maioria de direita, mas governo com o Vox ou PSOE. A região de Espanha que está no impasse político que podia ter acontecido em Portugal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A comunidade autónoma de Castela e Leão, no noroeste de Espanha, vive por estes dias um impasse político em tudo semelhante àquele que se poderia ter verificado em Portugal depois das legislativas de 30 de janeiro se algumas sondagens tivessem acertado. O Partido Popular (centro-direita) ganhou as eleições regionais deste domingo, mas longe da maioria absoluta, elegendo apenas 31 deputados. Em segundo lugar, os socialistas do PSOE (centro-esquerda), ainda mais longe da governação, com 28. A solução óbvia parece surgir do Vox: o partido de extrema-direita elegeu 13 deputados, que somados aos 31 do PP dariam origem a uma maioria de 44 deputados — suficiente para superar o limiar da maioria absoluta num parlamento regional com 81 assentos.

Contudo, a solução só é óbvia do ponto de vista estritamente matemático. Politicamente falando, a comunidade autónoma espanhola vê a sua dinâmica política mergulhada num imbróglio difícil de resolver. O líder do Vox, Santiago Abascal (que participou na campanha eleitoral autárquica do Chega, ao lado de André Ventura, em 2021), já exigiu ao PP aquilo que Ventura havia exigido a Rui Rio quando as sondagens em Portugal falavam da possibilidade de uma maioria de direita: a entrada do Vox no governo regional, concretamente assumindo a vice-presidência do executivo castelhano.

Do lado do PP, porém, há grande resistência à ideia de uma união com a extrema-direita. Inicialmente, o atual presidente do governo regional, Alfonso Fernández Mañueco, recandidato pelo PP afirmou que não descartava qualquer opção, nem mesmo uma coligação com o Vox, dependendo do programa comum em que fosse possível chegar a acordo. A nível nacional, contudo, a liderança do PP já se veio opor a essa possibilidade, assinalando que o melhor caminho para o partido na região será chegar a acordos com as forças políticas regionais, de modo a ter um apoio mais amplo no parlamento e poder exigir ao Vox que se abstenha e permita a aprovação do governo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Partido Popular quer a todo o custo evitar ter de formar um governo em coligação com o Vox — e esta segunda-feira Mañueco disse que não descarta nem mesmo um entendimento com o PSOE, dando origem a um bloco central ou, pelo menos, a um apoio permanente para quatro anos dos socialistas aos populares que a imprensa espanhola descreve como praticamente “uma quimera”. Um cenário parecido à hipótese que em Portugal é descrita como uma possibilidade de último recurso — e que nas eleições legislativas de janeiro chegou a ser aventada como solução para deixar o Chega de fora de uma solução governativa.

Também esta segunda-feira, o Vox voltou a insistir que deve fazer parte do próximo governo, usando argumentos muito próximos dos que Ventura usou em Portugal para a mesma exigência. “Vamos fazer valer os nossos votos. Um eleitor do Vox não vale menos que um eleitor de outro partido qualquer”, disse o candidato do Vox, Juan García-Gallardo, numa conferência de imprensa. “Temos o direito e o dever de integrar o próximo governo de Castela e Leão.” Se em Portugal o impasse nunca saiu do reino das hipóteses, uma vez que a maioria absoluta do PS apanhou o país de surpresa e acabou com todas as dúvidas sobre a governabilidade, em Castela e Leão os resultados eleitorais lançaram a instabilidade sobre a região — o Vox tornou-se impossível de ignorar e a matemática parlamentar necessária para o evitar é profundamente complexa.

PP só quer abstenção parlamentar do Vox, mas partido de Abascal quer ser governo

Tal como sucedeu na campanha eleitoral portuguesa com o PSD de Rui Rio, é sobre o partido clássico do centro-direita espanhol, o PP, que recai a maior dificuldade na gestão de um clima político marcado pela ascensão da extrema-direita. Quando um partido como o Chega ou o Vox se torna indispensável na construção de uma maioria parlamentar de direita (para a qual os partidos da direita clássica são insuficientes), qual a melhor opção? Alinhar com esses partidos? Ou buscar alternativas em pontos distintos do espectro político? E, tal como Rui Rio tentou fechar a porta a uma coligação com o Chega sem, contudo, rejeitar entendimentos parlamentares (e sem às vezes se demarcar realmente do partido de Ventura, como aconteceu em temas como a prisão perpétua, nos debates televisivos), também o PP está a ter dificuldades em dizer um não com todas as letras ao Vox.

No final da noite de domingo, os votos ainda estavam a ser contados, mas o cenário final já se começava a desenhar: o Vox seria mesmo a terceira força política da região e uma maioria de direita só poderia ser formada entre eles e o partido de Santiago Abascal. O PP conseguiria aumentar a sua representação parlamentar de 29 para 31 deputados, mas a queda abrupta do Ciudadanos (como já tinha acontecido nas últimas eleições nacionais, o C’s está a desaparecer) de 12 para apenas um deputado impossibilitaria a repetição da coligação de direita de há quatro anos. Em sentido contrário, o Vox subiria de um para 13 deputados, tornando-se indispensável à formação dessa maioria de direita.

“Os castelhanos e os leoneses falaram e nós exigimos respeito pelo veredicto do povo soberano”, disse Santiago Abascal no discurso de vitória do partido, tomando a palavra ao lado do candidato do partido pela região, Juan García-Gallardo, que Abascal disse logo estar com “cara de vice-presidente”. O líder nacional do Vox não teve dúvidas de que o partido tem “o direito e o dever de formar governo em Castela e Leão” — e garantiu que o partido, depois de “salvar esta região da ameaça de comunistas e socialistas”, será, em breve, “a alternativa política, a de maior utilidade para expulsar Sánchez do poder” “Não exigiremos nem mais nem menos do que aquilo que nos corresponde“, disse ainda Abascal na primeira reação, a quente, aos resultados, que colocam o Vox a caminho da sua primeira experiência governativa (a nível regional), que poderá catapultá-los em breve para um papel executivo a nível nacional.