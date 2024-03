Marcelo e Montenegro. Uma relação com mais de duas décadas, de grande proximidade e algumas irritações

Conhecem-se há mais de duas décadas e cruzaram-se muitas vezes ao longo dos respetivos percursos políticos. Têm uma relação pessoal muito mais próxima do que se imagina, mas chocaram várias vezes ao longo dos últimos dois anos. Em público e em privado, o Presidente da República nunca escondeu as reservas sobre a capacidade de afirmação de Luís Montenegro. Em público e em privado, o líder do PSD nem sempre conseguiu esconder a incompreensão (e alguma irritação) com as cascas de banana que Marcelo Rebelo de Sousa lhe ia colocando ao longo do caminho. Agora, terão de coabitar politicamente num contexto particularmente difícil e exigente para ambos.

Com os resultados de 10 de março, o Parlamento recuperou uma centralidade que não tinha desde os tempos da ‘geringonça’ — e, desta vez, com uma arquitetura parlamentar ainda mais exigente. O Presidente da República, em fim de ciclo, reassume o seu papel de árbitro do regime, mas sem a ficha limpa de outros tempos — já tem duas dissoluções da Assembleia da República no currículo e nada garante que não o tenha de fazer no futuro próximo.

Seria de supor, por isso, que a convivência entre Marcelo e Montenegro fosse um fator de estabilidade. Mas, em rigor, o primeiro ato deste ciclo que agora se abre começou com um novo irritante entre os dois. Na nota que formalizou a indigitação de Luís Montenegro como novo primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de fazer uma referência a Pedro Nuno Santos, lida por muitos na direção do PSD como sendo “perfeitamente dispensável”.

Escreveu Marcelo: “Tendo o Presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o Secretário-Geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da Oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, apresentando oportunamente ao Presidente da República a orgânica e composição do XXIV Governo Constitucional.”

Ora, não só não existe a figura constitucional de “lider da oposição” – apesar de, no passado, Marcelo se ter referido assim a Luís Montenegro –, como, ao escrever o que escreveu, o Presidente da República parecia ter feito depender a indigitação do novo primeiro-ministro da decisão de Pedro Nuno Santos de se assumir como líder da oposição.

Numa leitura mais benevolente, admitem outros destacados dirigentes do PSD, Marcelo pode ter procurado responsabilizar politicamente o socialista, sugerindo, através desta mesma nota, que quem quer estar na oposição não pode ter a veleidade de querer governar – logo, não pode ter a pretensão de se substituir ao primeiro-ministro de facto e bloquear a governação. Independentemente das leituras que se possam fazer, no entanto, na equipa de Montenegro lamenta-se que Marcelo Rebelo de Sousa tenha feito aquela referência, que trouxe (ainda mais) ruído a um momento que se pretendia que fosse o mais limpo possível.

De resto, o episódio causou outro embaraço. Com a demora na contagem dos votos dos círculos da emigração, a indigitação formal de Luís Montenegro, largos minutos depois da meia-noite, aconteceu após um inusitado vaivém de Montenegro (saiu de Belém quase às sete da tarde, regressou às 11 da noite e despediu-se dos jornalistas às 00h30, sem dizer nada de substantivo), que o obrigou a arrancar de Lisboa em direção ao Porto, viajar noite dentro, apanhar um voo (Ryanair) para Bruxelas às seis da manhã e aterrar na Bélgica quase às dez, onde era esperado na Cimeira do PPE.

A bizarria do momento prestou-se a muitas críticas, com o Presidente da República a ser criticado por permitir que um ato solene acontecesse naquelas circunstâncias. No dia seguinte, no entanto, Marcelo Rebelo de Sousa não hesitou em atribuir a responsabilidade a Montenegro pelo que sucedera. “Foi ele que pediu que isso acontecesse”, desculpou-se o Presidente da República, expondo Montenegro. “Mais uma vez: era perfeitamente dispensável”, lamenta um destacado dirigente social-democrata.