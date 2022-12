“A alegria vai tomar posse.” Este é o lema que traduz o estado de espírito de vários membros da campanha de Lula da Silva nos próximos dias. O Presidente eleito no Brasil vai ser indigitado no cargo a 1 de janeiro de 2023. A ausência mais notada na cerimónia será a de Jair Bolsonaro — o ainda chefe de Estado estará nos Estados Unidos, para onde viajou esta sexta-feira. Mas esse é apenas um dos detalhes.

A cerimónia que marca o regresso oficial de Lula ao Planalto significa um momento de renovação na política brasileira. Embora o bolsonarismo continue presente e o Congresso tenha obtido uma maioria de direita, o Presidente eleito vai, a partir de domingo, tentar cumprir a promessa de “unir o Brasil” e trazer o país “de volta ao mundo”. Primeiro sinal dessa abertura é a presença de líderes de dezenas de países na cerimónia, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa.

O plano para o dia já está traçado. Lula da Silva chegará à Catedral Metropolitana de Brasília, juntamente com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, por volta das 14h20 (hora local, mais três horas em Lisboa). Dez minutos depois, começará o percurso até no Congresso Nacional, onde, a partir das 15h, começa a sessão solene. Deverá demorar aproximadamente 50 minutos e será aí que o novo chefe de Estado fará o primeiro discurso. Às 16h20, entrará no Palácio do Planalto, onde receberá a faixa.

