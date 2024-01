Debruçados sobre a areia, de mãos enluvadas e munidos de baldes e peneiras. O cenário repete-se, por esta altura, em várias praias do norte de Espanha, onde se têm juntado dezenas de voluntários para ajudar as autoridades nos esforços para limpar milhões de minúsculas bolas de plástico que estão a inundar a costa espanhola e levaram várias regiões a declarar um alerta de nível 2 por contaminação marinha.

Tudo começou no dia 8 de dezembro, quando, segundo informações divulgadas pelo governo espanhol, um navio perdeu vários contentores de carga a cerca de 80 quilómetros de Viana do Castelo. No acidente, terão caído ao mar mais de mil sacos com cerca de 26,2 toneladas destas bolas com cerca de 5 milímetros de diâmetro e que estão agora a deixar “areais pintados de branco” em Espanha. “É como apanhar grãos de arroz da areia”, lamentam à imprensa espanhola os que estão envolvidos na limpeza das minúsculas bolas de plástico, designadas por pellets.

A Galiza, as Astúrias e a Cantábria começaram por ativar o nível 1 de alerta do Plano Territorial de Contingências por Contaminação Marinha — o menos grave e que prevê tarefas de vigilância e limpeza. No entanto, face à dimensão do problema, elevaram para o nível 2, para poder obter ajudas do governo estatal. Na terça-feira, o País Basco, já na fronteira com França, anunciava a ativação do respetivo plano pelo risco de que este material chegasse à sua costa e, segundo o jornal El País, as autoridades regionais já estão a analisar algumas pellets que foram encontradas desde então na praia La Arena, em Bizkaia. As Canárias seguiram o exemplo e esta quarta-feira também avançaram com a ativação do respetivo plano.

