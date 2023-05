A primeira semana de agosto é um marco para a Igreja Católica em todo o mundo, sobretudo para as gerações mais novas, com a vivência da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). É também uma oportunidade para as várias comunidades religiosas em Portugal mobilizarem os seus jovens e para se promover o diálogo ecuménico e inter-religioso. As expectativas são elevadas e ninguém quer ficar indiferente à passagem por Lisboa daquele que é descrito como um dos maiores eventos que Portugal alguma vez recebeu. Da comunidade Islâmica à Hindu, da Igreja Mórmon à Anglicana ou Evangélica, os últimos preparativos estão a ser acertados para aproveitar ao máximo o potencial da JMJ numa cidade que vai ser inundada por peregrinos.

Abrem-se as portas de mesquitas e de estádios, preparam-se concertos e festivais, e fica a promessa de uma semana com muita animação. O programa é extenso e, no Gabinete de Diálogo Inter-religioso da jornada, é o padre Peter Stilwell que acolhe as propostas e garante que os horários dos vários grupos não entram em choque. Ao Observador explica que, para que “não haja exclusões”, todas as atividades estarão incluídas nas opções de diálogo ecuménico e inter-religioso da aplicação oficial da JMJ Lisboa 2023.

