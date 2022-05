Mykhayl, o bebé que sobreviveu a um míssil russo lançado contra o hospital em que nasceu

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A mãe de Mykhayl teve um mau pressentimento e, por qualquer razão que não sabe explicar, puxou o berço do filho e afastou-o um pouco da janela do quarto 5 do hospital de Bashtanka. Logo a seguir, sem uma sirene de aviso, ouviu-se o som parecido com o de um assobio e depois o míssil a atingir o hospital. Foi a 19 de abril, ao fim da tarde. Tremeu tudo à volta. Os vidros da janela partiram-se e caíram em cheio no local onde estava o bebé instantes antes.

Victoria, a mãe de Mykhayl, que tinha apenas 6 dias de vida, puxou-o rapidamente para fora do quarto e ficou no corredor, com outras duas mães que estavam no quarto do lado com os seus bebés, e mais 4 ou 5 profissionais de saúde.

Thur Valeriy, o ginecologista do hospital de Bashtanka que ajudou no parto de Mykhayl, estava a trabalhar ao computador no seu gabinete quando ouviu o assobio e o impacto. “A porta bateu contra a parede, as janelas explodiram todas, houve muitos gritos em todo lado. Fui rapidamente ter com os bebés, para os retirar juntamente com as mães. Confirmámos que estavam todos vivos”.

Victoria lembra-se que uma enfermeira estava a chorar, mas não parava de filmar tudo com o telemóvel. O Observador teve acesso a esse vídeo de 3 minutos, que mostra os instantes que se seguiram ao bombardeamento. Logo no primeiro plano surgem no corredor as três mães, uma em pé e duas sentadas. Ao lado, vê-se uma enfermeira encostada à parede, agachada e com as mãos na cabeça temendo um novo bombardeamento.

Ouve-se a enfermeira a queixar-se de o resto do pessoal do hospital ter descido ao abrigo e ninguém lhes ter ligado, “obviamente”, devido ao stress da situação. A enfemeira vai filmando e descrevendo: “Quarto dos recém-nascidos. Muitos vidros… Santo Deus que não estava aqui nenhum bebé numa incubadora, não restou nem uma janela.”

Depois parece responder a alguém: “Sim, nós estamos aqui. Nós, as mães e os bebés. Eu tenho recém-nascidos, bebés. Sim, sim… estamos todos no segundo piso.”

A seguir: “Isto é o quarto onde estava uma mulher com um bebé. Ela simplesmente agarrou no bebé e fugiu. A janela explodiu com a armação à volta dela…”

Depois entra no quarto onde estavam Victoria e Mykhayl: “Isto é o quarto número 5. A janela explodiu completamente. Não há… nem a armação”.

A enfermeira continua a filmar as várias divisões e a descrever o que vê: “Quarto número 3, onde há pouco estavam duas mães. Vejam como isto está. As janelas explodiram todas com as proteções. Tudo terrível… Esta é a saída. Meu Deus, isto é simplesmente… meu Deus, a porta explodiu. Meu Deus… o que se passa aqui… Em direção ao elevador, para baixo em direção à saída, não restou nenhuma janela.”

[Veja aqui o vídeo filmado pela enfermeira nos instantes que se seguiram ao bombardeamento:]

O míssil atingiu um edifício do hospital que estava sem ninguém àquela hora, e fica a cerca de 30 metros deste outro edifício onde funciona a maternidade. Apenas uma médica sofreu um corte numa perna provocado por estilhaços dos vidros.

Victoria estava em choque, a tremer. Disse que ia telefonar ao marido. Uma enfermeira tentou demovê-la, mas a mãe de Mykhayl insistiu e avisou que tinha havido esta explosão, sem conseguir dizer mais nada. Victor Kolonetsov, o pai do bebé, nem conseguiu perceber se a mulher e o filho estavam bem. Pegou no carro, ainda teve de ir pôr combustível para o caso de ter de fugir com a família, e voou a 90 km/hora num caminho de terra batida cheio de buracos onde costuma andar a 20 à hora. Quando chegou ao hospital, pôs Victoria e Mykhayl no carro e levou-os para outro hospital, a uma hora de distância, mais afastado dos alvos dos bombardeamentos. As outras duas mães foram de ambulância, mas Victoria fez questão de ir com o marido.