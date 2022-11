Os cinco maiores bancos a operar em Portugal tiveram lucros de quase 1.900 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, quase o dobro dos pouco mais de mil milhões do período homólogo. Quando se contabiliza apenas os resultados das operações domésticas (excluindo ganhos e perdas noutros países), o negócio destes bancos só em Portugal “rendeu” 1.423 milhões de euros. Os banqueiros argumentam, porém, que não faz sentido falar em “lucros excessivos” porque os números escondem uma rentabilidade do capital que ainda fica, regra geral, aquém dos 10% que são a referência mínima do setor na Europa. Além disso, os tempos que aí vêm não serão fáceis.

Paulo Macedo, presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos, deixou implícito que os 692 milhões de euros em lucros que o banco público apresentou relativamente a estes primeiros nove meses do ano provavelmente não serão repetíveis no próximo ano. Deste total, 155 milhões dizem respeito à atividade doméstica (ou seja, a maior parte dos lucros vieram de fora) e os resultados foram ajudados por imparidades feitas na pandemia que se revelaram (essas, sim) excessivas e que foram revertidas.

Com o impacto da inflação e da subida rápida das taxas de juro, o cenário daqui para a frente será menos “rosado”. Na área dos empréstimos a particulares, a Caixa divulgou alguns números sobre a carteira de crédito que permitem ter uma “relativa tranquilidade”: por exemplo, a prestação média mensal paga por quem tem créditos à habitação na Caixa está abaixo de 250 euros (244 euros). Um terço dos clientes com crédito à habitação têm depósitos no banco equivalentes a 12 ou mais prestações mensais do seu crédito à habitação. E na carteira de crédito hipotecário há uma taxa de esforço (debt service to income, ou DSTI) média de 33%.

