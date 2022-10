Em atualização

É o frente a frente decisivo. A menos de 48 horas do final de mais de dois meses de campanha, os dois adversários à presidência brasileira tentam convencer o eleitorado de todas as formas. Quem começou a falar foi Jair Bolsonaro, que lembrou que assumiu um “Brasil com problemas morais, éticos e económicos” após anos de governação do Partido dos Trabalhadores (PT). Apesar disso, o Presidente enumerou o que dizem ser os vários sucessos do seu mandato e anunciou, logo no primeiro minuto deste debate, que iria aumentar o salário mínimo para 1.400 reais (cerca de 265 euros).

Confrontando Lula da Silva sobre alegadas fake news difundidas pela sua campanha, o ex-Presidente brasileiro não deu uma resposta e confrontou a versão do adversário sobre o aumento dos rendimentos. “A verdade nua e crua é que o salário está menor do que quando ele entrou. Ele não aumentou o salário, concedeu à inflação. Agora é fácil perto das eleições prometer”, atirou o candidato do PT, que chegou a dizer que não houve sequer “um aumento de 1% do salário mínimo”. “O povo sabe disso, está a passar fome, está desempregado.”

“Mentiroso”, acusou Jair Bolsonaro, indicando que “a mentira” do adversário serve para “influenciar pessoas mais humildes em certas regiões”. “O povo brasileiro sabe quem é mentiroso”, respondeu Lula da Silva, que indicou que, durante os quatro anos de mandato, atual Presidente mentiu 6.489 vezes e houve 60 direitos de resposta pedidos pela campanha do PT.

