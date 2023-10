Não é de hoje que as intervenções de Paddy Cosgrave na rede social X, antigo Twitter, provocam acesas discussões online. Mas há alguns dias, uma partilha do CEO da Web Summit sobre o conflito entre Israel e o Hamas gerou controvérsia tal deu origem à hashtag “boycottWebSummit” (‘boicote à Web Summit’). Dor Shapira, o embaixador de Israel, classificou as declarações de Cosgrave como “ultrajantes” e anunciou que Israel não vai participar na conferência.

Figuras de relevo ligadas a incubadoras de startups, como a Y Combinator, ou ainda a fundos de investimento como a Sequoia Capital anunciaram que, devido às declarações do CEO da Web Summit, também não vão comparecer no evento. No site da Web Summit, a lista de oradores de Israel foi-se reduzindo e, neste momento, Israel já desapareceu da lista onde é possível pesquisar oradores por países.

Esta não é a primeira vez em que o próprio Paddy Cosgrave e a cimeira que criou estão no centro das atenções. Nem que se veem obrigados a pedir desculpas. Ao longo dos anos em que a Web Summit se realiza na capital portuguesa acumulam-se já uma mão cheia de polémicas e atritos, desde o célebre jantar no Panteão Nacional até ao convite, mais tarde retirado, à política francesa de extrema-direita Marine Le Pen.

