O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, decretou o fim do protocolo do Estado com o empresário José Berardo em maio e o consequente encerramento do Museu Coleção Berardo no fim do ano. A extinção da Fundação foi aprovada nesta última semana de 2022, ainda que a legalidade da decisão tenha sido contestada. Trata-se da coleção de arte moderna e contemporânea mais vista do país, 10.655.452 visitantes desde a data da sua inauguração, em 25 de junho de 2007, a 30 de novembro de 2022. O museu deixa de existir a 1 de janeiro de 2023 e as portas fecham-se sem qualquer data prevista de reabertura do Módulo 3 do Centro Cultural de Belém e poucas certezas quanto ao seu futuro conteúdo expositivo.

“Neste momento é prematuro situar uma data para a reabertura ao público, na medida em que essa decisão está inevitavelmente relacionada com o teor da decisão judicial que venha a ser tomada relativamente à coleção Berardo”, diz ao Observador o Ministério da Cultura (MC) em resposta oficial. “Caso o arresto da coleção não seja alterado, e se mantenham os termos vigentes – obras à guarda do presidente da Fundação CCB e disponíveis à fruição pública – o Ministério da Cultura continuará a garantir a conservação e a segurança de todas as peças, incluindo o pagamento dos seguros associados, no valor anual de cerca de meio milhão de euros”, continua o MC, mas caso isso não aconteça não há qualquer ideia em cima da mesa. Ou seja: “No dia 3 de janeiro poderá haver condições para abrir portas ao público, disponibilizando à fruição pública somente a Coleção Berardo”. Um cenário que “só se verificará se até lá se mantiverem os termos do arresto, ou seja, se até lá não houver uma decisão judicial que eventualmente altere o cenário vigente”, como explica detalhadamente o MC ao Observador.

A reabertura do Módulo 3 do CCB, como foi anunciado em maio sob a designação de Museu de Arte Contemporânea de Belém, e com novas obras em exposição, provenientes da Coleção de Arte Contemporânea dos Estado (CACE) e da Coleção Ellipse — que entretanto passou a ser propriedade do Estado português – acontecerá algures “durante o ano de 2023”, afirma ainda o MC, que adianta que qualquer questão ligada com a programação daquele espaço “por enquanto não se coloca, na medida em que o CCB integra no seu Conselho de Administração Delfim Sardo, reconhecido curador”, que chegou a ser diretor do Centro de Exposições do CCB entre 2003 e 2006, ou seja, será ele quem virá a definir o que o público poderá passar a ver no novo museu. No que respeita ao futuro dos 26 trabalhadores do Museu Berardo, garante o MC, que “as atuais relações laborais não serão postas em causa”, mas em que moldes serão definidas não foi esclarecido nem aos próprios.

