Os casos colocados sobre a mesa de uma sala no quarto piso do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), em Santa Maria da Feira, têm pessoas, histórias, problemas, doença, sofrimento. Todos os meses, uma equipa multidisciplinar reúne-se para analisar várias situações. São, habitualmente, 13 profissionais de áreas diversas: da Psiquiatria do CHEDV, dos cuidados de saúde primários do Agrupamento de Centros de Saúde Feira/Arouca, dos serviços de intervenção nos comportamentos aditivos da Feira, do Ministério da Justiça, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Analisam casos de perturbação mental, debruçam-se sobre situações agudas sem critérios para tratamento involuntário. Um trabalho em rede, uma intervenção articulada. Facilita-se a comunicação e poupa-se trabalho.

As situações são bastante diversas. Um episódio de violência doméstica chega ao tribunal, há interrogatório judicial, fazem-se perguntas, ouvem-se respostas, o juiz percebe que o arguido dá sinais de problemas psiquiátricos, provavelmente associados ao consumo de álcool ou drogas. Alguém agride alguém, há perturbação da ordem pública, chama-se a PSP, a vizinhança espreita ou tenta acalmar os ânimos. Não é a primeira vez, os vizinhos sabem quem é o responsável pelos desacatos, os autos começam a chegar ao delegado de saúde. Ou são os vizinhos que fazem queixa ou são os familiares da vítima ou do próprio agressor.

Um homem que fala sozinho, uma mulher que parece alheada do mundo. Doentes perdidos, sobretudo depois da pandemia, alguns sem diagnóstico psiquiátrico definido, outros com suspeita de adições. Há problemas, a comunidade sente que algo não está bem, as queixas vão parar às consultas de psicologia, às assistentes sociais do centro de saúde e das juntas de freguesia.

