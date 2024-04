Razia nos eurodeputados do PS provoca "surpresa". Teme-se "perda de crédito político"

Em Bruxelas e em Estrasburgo (onde o plenário do Parlamento Europeu se reúne esta semana) “a surpresa foi geral” com a decisão do líder do PS de levar a zeros a delegação do partido, descrevem várias fontes contactadas pelo Observador que falam mesmo em “mal estar“, “desconforto” e sobretudo na “perda de capital de conhecimento e de crédito político” na delegação socialista. Na lista para as próximas Europeias, não ficou nenhum dos atuais eurodeputados do PS e a renovação foi total. Isabel Santos, eurodeputada socialista, nota mesmo que “não há memória de isto ter acontecido” no passado.

Ao Observador, Isabel Santos assume que “tem experiência suficiente” para “nada a surpreender na política”, mas também diz que foram muitas as reações de surpresa manifestadas pelos pares de outras delegações. “As delegações estrangeiras estão muito surpreendidas“, comenta outra fonte. No grupo dos Socialistas e Democratas, onde se insere o PS, “as pessoas estão incrédulas“. “Nunca aconteceu com nenhuma delegação de nenhum país, ainda para mais com um vice do Parlamento Europeu [Pedro Silva Pereira] e um braço direito do grupo parlamentar [Pedro Marques].”

Mas não foi só de fora. A manhã da ressaca da aprovação da lista do PS às Europeias foi também vista com “estupefação” dentro da própria delegação socialista. O Observador ouviu sobretudo preocupações com o impacto inicial que terá a decisão de não ter ninguém que tenha “peso político” ou simplesmente conheça os corredores do Parlamento Europeu. “Tem de se ter peso e poder político. É disso que tenho receio com pessoas que vão chegar agora.”

“Normalmente, fica sempre uma ou duas pessoas com peso político porque há toda uma dimensão de negociação de cargos no início de mandato e perde-se capital de conhecimento e de crédito político”, avisa um elemento ouvido pelo Observador. “Não é ingerível, mas tem algumas consequências”, anota. “Substituir as nove pessoas é uma vontade de renovação, mas é como começar do zero. É muito difícil”, avança outra fonte que diz que os resultados obtidos pela delegação devem-se muito ao “conhecimento das pessoas e das instituições”.

“Não haver transição tem um impacto político logo na fase inicial”, comenta-se entre os socialistas no Parlamento Europeu, onde a decisão do líder Pedro Nuno Santos sobre a lista às Europeias de 9 de junho é vista como legítima e até “necessária“, mas onde também se diz que “podia ter sido feita de forma mais soft“.

Na delegação existia alguma expectativa de que pudessem manter-se nomes como o de Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Isabel Santos ou Pedro Marques, que “é vice do grupo”, anota uma fonte em Bruxelas que acrescenta: “E Isabel Santos, pelo trabalho na política externa, e a Margarida Marques, por causa do trabalho na área económica e financeira”.

“Da última vez, por exemplo, ficaram ficaram duas pessoas da última delegação: Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho, que era chefe de delegação”, aponta ainda outra fonte. E diz ainda que a “perceção generalizada é de que alguém que é vice do Parlamento Europeu ou vice-presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas” fazia “sentido que continuassem”. Mas entre o que estava previsto há uns meses e o que a crise política em Portugal acabou por desencadear, vai todo um novo líder de distância.

“Está tudo de boca aberta, estonteado. Não é hábito, há sempre um grupo de pessoas que se mantém… o critério é fazer dois mandatos”, nota ainda outra fonte que também refere a importância da “experiência” para o “trabalho complexo” que se encontra no Parlamento Europeu. “Com mais ou menos renovação há sempre um grupo que fica e um que vem de novo”, recorda o mesmo elemento. Se a ideia do anterior líder era manter alguns elementos e renovar outros — o que algumas das fontes com que o Observador falou adiantam que já tinham até tido conversas nesse sentido –, o novo líder apresentou-se com outro método.