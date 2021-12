O regresso aos instintos primários com Dimitris Papaioannou: “Não quero chocar, quero apenas inspirar"

Como é que este espetáculo surge?

Começou com a ideia de ter um grande boneco de um touro animado por muitos homens em cima do palco. Lembrei-me dos nossos homens ancestrais e a forma como agora os monumentos estão a ser demolidos, estamos a viver um momento em que avançamos para outro tipo de sociedade, onde não será mais necessário o homem dominar. Queria fazer uma espécie de canção de amor dedicada a esses monumentos que estão a morrer no nosso tempo. Essa ideia evoluiu em conjunto com o touro, que na minha cabeça é um símbolo arcaico de energia animal, masculinidade e fertilidade. Selecionei depois oito intérpretes e trouxe algumas ideias e algumas invenções para cima da mesa, como a intenção de criar uma figura elevada com uma pequena cabeça que se vê na peça. Não sabia como se iriam mover ou o que iriam fazer, mas explorámos tudo isso de uma forma caótica durante três meses. Gradualmente, algumas coisas foram-se tornando interessantes para mim, juntei-as e fiquei com fragmentos, que depois se compuseram num mosaico. Depois, impõem-me um prazo e eu mostro o resultado final, aliás, se não houvesse um prazo eu continuava a experimentar opções, a compor e a recompor.

Especialmente numa performance tão complexa como esta, o que lhe diz que o trabalho está pronto para ser apresentado? Qual o momento chave para perceber isso?

Nada, nunca. Apenas tenho de ter tudo pronto numa determinada data no calendário para mostrar.

Porquê esta opção de ter um touro no palco, touro que todos querem matar?

Ninguém quer matar o touro, querem é dominá-lo. É algo que está relacionado com os instintos primários e o lado mais animalesco de nós próprios. Sinto que à medida que avançamos, estamos a domar e a controlar os elementos mais arcaicos da nossa natureza. O touro surge porque como não usamos linguagem temos de ter um impacto visual, ou seja, uma ação que, de certa forma, representa esta luta do Homem com o seu lado mais animalesco.

E porquê Vivaldi como banda sonora?

Foi uma escolha completamente instintiva. Estive obcecado por Vivaldi durante muitos anos, mergulhei profundamente no seu repertório e descobri muitas coisas que não sabia. À medida que estava a selecionar ideias, percebi que Vivaldi foi uma referência para um dos maiores compositores contemporâneos da Grécia, o Manos Hatzidakis, que foi durante o meu crescimento muito importante para mim, para moldar a minha sensibilidade. De certa forma, fui à fonte da minha fonte, mas foi uma decisão tomada por instinto. Há muitas coisas que faço instintivamente, mas na maior parte não se confirma a sua necessidade e deito fora. Vivaldi ficou.