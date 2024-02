Cucha Carvalheiro senta-se sobre o veludo do sofá no Teatro da Trindade, em Lisboa, já o dia vai longo. Depois de ensaios e entrevistas várias, a atriz escuta as perguntas do Observador atentamente. As respostas di-las sem pressa. A sua vida é um palco — e o palco também. Não se esquiva a assuntos, não se coíbe de rir. Tem um olhar penetrante e firmeza no discurso. Tem 76 anos e uma insaciável sede de fazer mais e melhor.

Nasceu em Lisboa a 4 de junho de 1948. Em miúda, escrevia e encenava peças de teatro, mas a independência financeira levou-a à licenciatura em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, findo o curso, a enveredar pelo ensino. “Quis sair de casa. Quis ter um quarto que fosse meu, como diz a Virginia Woolf”. Deu aulas, escreveu livros escolares e até uma obra infantil — Aventuras e Desventuras de Deuses, Gigantes e Heróis (Edições Asa, 1990).

Só com 30 anos feitos é que Cucha Carvalheiro se profissionalizou enquanto atriz, ao fundar a companhia Teatro do Mundo, em 1979. Pouco depois, estreou-se no cinema em Silvestre (1982), de João César Monteiro. “Viu um espetáculo do Teatro do Mundo, gostou daquilo que viu e convidou-me”, recorda ao Observador. Mas nem o irmão cineasta, José Fonseca e Costa, a convenceria de que o palco não era o melhor lugar do mundo. “Houve um filme que ele me deu a escolher e podia ter feito um papel maior. Não fiz porque, lá está, preferi sempre o teatro.”

