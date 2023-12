Muito pouco tempo depois de começar o seu discurso de vitória, Pedro Nuno Santos disse à sala cheia de apoiantes seus: “Não se acanhem, podem bater palmas à vontade. Hoje é para isso”. A longa espera da sua mais do que anunciada ambição tinha terminado e não estava ali para dizer muito mais do que vinha dizendo nos dias de luta interna. Ou seja: não esperassem ideias muito mais concretas. Sabendo que é um candidato bicudo, quis aproveitar antes o tempo de antena perante o país (além partido) para deixar a imagem do bom herdeiro de António Costa (na contas certas, nas pensões, nos salários e também nas soluções de governação) que a direita (o novo diabo) pode destruir, mas diferente dele (nas decisões e nos afetos).

Na tentativa deste equilíbrio, Pedro Nuno acabou por aparecer algo enredado entre esse passado e o futuro que quer trazer. Neste momento diz muito pouco, mas há uma coisa que vai já tentando descolar da sua pele: a ideia do candidato que no dia seguinte às eleições se agarrará de imediato ao PCP e ao BE. Assume que a solução é boa e já deu provas de “estabilidade” — “de geringonça não teve nada, aquilo funcionou bem, foi estável e sólido” — mas mostra que já percebeu que agarrado a essa ideia pode progredir pouco ao centro. Por isso agora atira-se a uma “grande vitória para que a solução de governo tenha estabilidade, que depende de um PS forte“. E até diz que, se assim não for, pode vir lá quem coloque em perigo o que foi conquistado.

O trabalho que foi feito precisa de ser protegido e preservado, mas também queremos dar um novo impulso para realizar o projeto social democrata que o PS tem para o país”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.