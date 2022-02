Pedro Pinto: "Não diria [o que disse Pacheco Amorim] dessa maneira. Todos os que nascem em Portugal são portugueses"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Pinto foi o escolhido para ser o líder da bancada parlamentar do Chega na altura em que o partido passou de um deputado único para doze. É um dos secretários-gerais de André Ventura — o outro abandonou a direção esta semana — e recusa a ideia de que a saída de Tiago Sousa Dias ter sido motivada por o companheiro de partido ter sido proibido de pensar pela própria cabeça.

No programa Vichyssoise da Rádio Observador, Pedro Pinto responde às acusações de falta de democracia interna, alegando que o partido cresceu “muito rapidamente” e com o facto de os militantes pensarem que “podiam emitir opinião sem ter de cumprir regras”. Contudo, na hora de falar de nomes que deixaram de estar sintonizados com o líder, como Tiago Sousa Dias ou Nuno Afonso — que ficaram fora das escolhas de André Ventura para as listas de deputados — atira uma resposta para André Ventura e diz que não fala em nome do presidente do Chega.

Já sobre a polémica do momento na Assembleia da República, o líder parlamentar acusa os partidos de quererem usar uma Constituição diferente quando se trata do Chega e insiste na ideia de que a tradição da Mesa do Parlamento deve ser cumprida. Ao contrário do candidato a vice-presidente da Assembleia proposto pelo Chega, Pedro Pinto “não diria” o que Diogo Pacheco Amorim disse (“A nossa cor de origem é a cor branca” e “a nossa raça é a raça caucasiana”) e deixou a garantia de que, aos seus olhos, “desde que nasçam em Portugal são portugueses”.

O vice-presidente do Chega Pedro Frazão foi condenado, esta sexta-feira, por ter feito um tweet em que dizia que Francisco Louçã “recebia uma avença do Banco Espírito Santo” (BES) e que este banco era um “grande doador das campanhas do BE”. Surpreende-o esta condenação?

Não me surpreende. A justiça em Portugal quando são coisas que envolvem os dirigentes do Chega funciona muito rapidamente, ao contrário de outros processos. Percebemos perfeitamente que a justiça funciona desta maneira. Não é o caso só do Pedro Frazão. Temos esse problema de escrever muito com o coração e muito rapidamente nas redes sociais. Isso acontece-nos um bocadinho a todos. Creio que Pedro Frazão irá recorrer, ainda não falei com ele, vamos ver.

Há uma justiça para os cidadãos comuns e outra para o Chega que é mais rápida?

Há uma justiça muito mais rápida para o Chega. Vê-se as condenações que André Ventura tem tido.