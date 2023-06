Peter Frankopan. “Medidas ambientais eficazes requerem visão, ambição e coragem. Três ingredientes escassos na política.”

A história da Terra, desde a formação do planeta até aos dias de hoje, escrita de uma perspetiva ambiental. É esse o objetivo de The Earth Transformed – an Untold History” (“A Terra Transformada – uma História Não Contada”), o último livro de Peter Frankopan.

Apesar de citar investigadores que alegam que já entrámos num período de extinção em massa, o historiador e autor britânico de 52 anos recua ao passado para encontrar eras históricas em que os humanos se depararam com contextos ambientais adversos.

Dos episódios bíblicos à perseguição dos judeus, da escravatura transatlântica ao declínio de civilizações antigas, juntando a evolução da Humanidade aos fenómenos ambientais e climáticos, numa relação que sempre causou impactos e transformações recíprocas num ténue equilíbrio que podia ter desabado no período da Guerra Fria, o diretor do Centro para a Investigação Bizantina da Universidade de Oxford acredita que os tempos atuais são mais preocupantes.

No dia em que sobe ao palco como orador da conferência We Choose Earth Tour’23, organizada pela EDP em Madrid, autor de vários livros traduzidos e vendidos pelo mundo inteiro (nomeadamente As Novas Rotas da Seda, que esteve vários meses no top dos mais vendidos no Reino Unido) responde ao Observador sobre como podemos encontrar no passado respostas para as maiores desafios de hoje.

No seu novo livro, The Earth Transformed – an untold history, diz que muitos investigadores defendem que talvez já tenhamos estejamos período de extinção em massa devido às alterações climáticas. Devemos entrar em pânico?

A principal preocupação é a perda de biodiversidade. Os ecossistemas são complicados, precisam de todos os elementos para funcionar. Se polinizadores, como abelhas e outros insetos, sofrem razias bruscas ou morrem completamente, isso afeta as plantas que deles dependem — o que, por sua vez, afeta outras plantas, os animais, os solos que dependem dos nutrientes e assim por diante. Portanto, pode haver efeitos em cascata. Da mesma forma, a dispersão de nova flora e fauna para partes do mundo onde não são nativas pode impactar e afetar os equilíbrios existentes. Estes processos nem sempre são negativos, mas muitas vezes são – e podem ser devastadores. De momento, estão a perder-se espécies mais rapidamente do que em qualquer outra das extinções em massa anteriores, a mais famosa delas causada por um asteróide que provocou o fim dos dinossauros. Isso é seguramente bastante alarmante.

Os seus livros anteriores eram mais centrados em eventos históricos como a Primeira Cruzada e processos como a ascensão e a queda de grandes impérios, principalmente focados na intervenção humana. Agora incidiu em como a natureza e o clima moldaram a História. Porquê?

Bem, este livro também é sobre História – desde a criação da Terra até aos dias atuais. Suponho que por as mudanças climáticas e as grandes transformações atuais do mundo se assumirem como preocupações tão urgentes, é inevitável que muitos leitores se concentrem nos dias de hoje. Mas o meu foco neste livro é perceber como todos os impérios incidiram sobre a expansão ecológica e o aproveitamento de recursos naturais. Escrevo ainda sobre como diferentes religiões têm contextos e mensagens ambientais na sua essência. Na prática, ainda estou a trabalhar como historiador. É claro, para mim, que o clima e a transformação do mundo natural são dos principais temas e desafios do nosso século – talvez até o maior problema do nosso tempo. Assim, parece-me normal pensar em como chegámos ao ponto de nos questionarmos com tanta preocupação sobre o presente e o futuro. Na minha opinião, as respostas surgem sempre com o passado.

Começa a sua obra com uma narrativa religiosa, o Jardim do Éden. Porquê?

Existem três boas razões. Em primeiro lugar, é uma história com a qual a maioria das pessoas está familiarizada. Segundo, diz respeito diretamente à história da criação da Terra, central para as crenças e contextos culturais da maioria das pessoas, hoje e no passado – porque é uma história comum aos judeus, cristãos e muçulmanos. Finalmente, porque é uma das histórias mais antigas escritas – e com uma com mensagem ambiental explícita. No Paraíso, tudo estava em harmonia. Fora dele, depois da desobediência de Adão e Eva, a vida era ecologicamente precária, com secas e cheias, solos inférteis que exigiam muito trabalho, ervas daninhas e cardos que dificultavam a vida. Parece-me importante que três das grandes religiões do mundo se debrucem sobre esta história e a liguem às origens da nossa espécie.